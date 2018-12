Día del publicista: expertos analizan los desafíos que el área tendrá para 2019

Actualidad

Cuatro publicistas adelantaron las tendencias que se avecinan para el próximo año, junto con señalar también los peligros que se debiesen tener en cuenta.

Hoy se conmemoró el día del publicista en distintas partes del mundo. La fecha sirve como instancia para replantear hacia dónde irá el sector en el futuro, junto con analizar el trabajo hecho durante el año.

Chile no quiso quedarse atrás y desde Publicidad UC invitaron a cuatro destacados expertos del área a dar su opinión sobre las diferentes temáticas a tratar el próximo año en Chile, junto con adelantar tendencias sobre esta materia para el año 2019.

Para Claudio Seguel, CEO de Brandstory, la "ABCegmentación ya no basta para conocer a las personas, siendo fundamental identificar historias que ayuden a conectar a las marcas de manera emocional con las personas que las adquieren. Por tal motivo, la publicidad debe pasar de los estereotipos, a relatos más sinceros y empáticos, porque las promociones y descuentos ya no funcionan. Las personas ya no quieren que se les venda, quieren productos que vayan de la mano con sus valores y vidas, es decir, marcas con sentido", asegura.

El valor social del producto publicitario también jugará un rol fundamental el próximo año. Así lo señala Sebastián Goldsack, ganador del premio MKTG Best 2018 al Mejor Académico de Marketing: "Es notable ver cómo siguen saliendo ejemplos que corroboran el cambio desde una supremacía del producto o servicio, a una del valor intrínseco. Este cambio de lógica implica reconocer entre otras cosas, que el valor de una marca no está necesariamente centrado en aumentar la percepción de valor de un bien por sobre su genérico, sino más bien ofrecer una mirada del entorno social, capaz de movilizar a un grupo de personas y agruparlas en torno a un valor de carácter social".

Una mirada similar es la que tiene Gianluigi Pimentel, vencedor en el MKTG Best 2017 al mejor Director de Planificación Estratégica, donde valora la búsqueda de elementos nuevos en la publicidad.

"Vemos grupos culturales chocando en todos los temas posibles entre sí, izquierdas y derechas que nos quieren juntos, o que nos quieren locales y separados. Vemos empresas que luchan por ser diferentes sin lograrlo del todo (les preocupa vender, obvio. Y ahí la publicidad hace solo eso) y marcas que venden, pero a través de creencias que logran ser relevantes para un consumidor que hoy es ideológico y que se considera "premium". Entonces aparecen las marcas de valor, que la publicidad construye con ideas extraordinarias para cambiar el mundo, aunque sea un poco", asevera.

El rol que hoy juegan las redes sociales ha sido otro factor de suma importancia para esta temática. Es por eso que Gregorio Fernández, subdirector de Publicidad UC, hace un llamado a la precaución, y a tomar en cuenta los peligros que ésta trae en términos publicitarios: "El verdadero problema que presentan las redes sociales para los publicistas, es la superficialidad con que la audiencia ve (o hace como que ve) los mensajes. Nos hemos constituido en una especie de "virus" que "infecta" los mensajes, poniéndonos antes, durante, después o donde menos el consumidor espera. Antes (de 2008) había cierta reflexión y pausa. Hoy no existe ni la una ni la otra. Eso nos está llevando sólo a mensajes extremadamente superficiales".