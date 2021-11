Directorio de AmCham Chile contará con presencia mayoritaria de mujeres

Actualidad

Tras un proceso de elección abierto y una amplia participación de sus socios, el directorio de la Cámara quedará compuesto por 7 directoras y 6 directores.

Con participación mayoritaria de mujeres quedó conformado el Directorio de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, tras el proceso de elección que dejó a Gonzalo Gebara, CEO Walmart Chile (reelecto); Nicolás Goldstein, Presidente Ejecutivo Accenture Chile; Macarena Navarrete, Country Managing Partner de EY Chile (reelecta); y Roberta Valenca, Multi Country General Manager Chile, Bolivia and Paraguay The Coca-Cola Company, como los cuatro ejecutivos que comenzarán a desempeñarse en el cargo a partir del 1 de enero del 2022.

"Desde la Cámara nos enorgullece contar con un directorio diverso compuesto por una alta participación de mujeres. Los valores asociados a la diversidad e inclusión constituyen un eje central de nuestro actuar como gremio. Y desde esta perspectiva, impulsamos acciones que apoyen a nuestras empresas socias a lograr sus propios objetivos en esta materia, con el fin de generar valor y bienestar en las organizaciones", indicó Sergio Rademacher, Presidente de AmCham Chile.

De esta manera, el Directorio de AmCham Chile para el periodo 2022-2024 quedará integrado por: Sergio Rademacher, Presidente Directorio AmCham Chile y Country Manager de Microsoft Chile; Sandra Guazzotti, Past President AmCham Chile y Head of Google Cloud Multi Country Region - LATAM; Ximena Auil, Gerente General 3M Cono Sur; Kathleen Barclay, Socia Fundadora KCB Asesorías; Ricardo Falú, CEO AES Andes; Asise Fernández, Directora de Unidad de Negocios Cluster Sur J&J Medical Devices; Ana Beatriz Franco, Country Manager Kimberly Clark; Gonzalo Gebara, CEO Walmart Chile; Nicolás Goldstein, Presidente Ejecutivo Accenture Chile; Alan Meyer, Gerente General Mercado Libre; Macarena Navarrete, Country Managing Partner EY Chile; Eduardo Rojas, Presidente Aramark Latinoamérica; y Roberta Valenca, Multi Country General Manager Chile, Bolivia and Paraguay The Coca-Cola Company.