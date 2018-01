Disputa AES v/s Hotchtief entre arbitrajes más destacados

Actualidad

Interés que despertó en la comunidad especializada lo llevó a encabezar la lista en 2017.

Enero es el mes de los balances y el mundo legal también está pendiente de ellos (no solamente de los rankings).

Y si hubo un área que estuvo sumamente activa durante 2017 es el ámbito de los arbitrajes.

Así es como la publicación especializada iberoamericana CIAR Global elaboró una lista de los más importantes del año pasado, en base a las consultas, interés y lectoría mostrados en sus publicaciones.

El primer lugar se lo llevó el que involucra la construcción del túnel dentro del proyecto Alto Maipo, donde están en disputa AES Gener y el consorcio integrado por la alemana Hotchtief y la empresa italiana CMC Di Ravenna, gatillado por el cobro de una boleta de garantía de unos US$ 76 millones.

Otros destacados

Mientras en segundo puesto se ubicó el conflicto entre Abengoa por una planta de etanol en Uruguay, y en tercer lugar la negociación para evitar los arbitrajes de la también española Duro Felguera (planta de energía) en Argentina y Australia.

Otros temas que fueron ampliamente divulgados y consultados durante el período analizado por la publicación fueron la composición de los tribunales arbitrales relacionados a los arbitrajes de Lidercón vs. Perú, Hochtief vs. Argentina o OHL vs. Kuwait.

Igualmente destacados fueron los conflictos relacionados al mundo de la construcción donde están involucradas las españolas Vicinay Cadenas, Sacyr, Isolux Corsán o Grupo Ortiz, o a las brasileñas Petrobras y Odebrecht, siempre en América Latina.