Dueña de Cervecería Chile lanza máquina para preparar cócteles en casa con sistema de cápsulas

Actualidad

Ab Inbev está tratando de diversificar su negocio para hacer frente a la caída en la demanda por cerveza.

La venta de cerveza se resintió durante el último año, por eso AB InBev acelera una de sus apuestas para diversificar su negocio hacia los cócteles. La máquina para preparar tragos en casa, creada por Drinkworks, un joint venture entre la compañía belga y Keurig Dr. Pepper, llegará este año a más ciudades estadounidenses tras una prueba piloto en St. Louis, según consigna The Wall Street Journal.

Utiliza el mismo formato de cápsulas de las cafeteras, pero en este caso, su contenido lleva un líquido concentrado con el sabor de diferentes cocktails. La máquina refresca la bebida, le agrega agua y gas, en caso de ser necesario, pero no las enfría en su totalidad.

De acuerdo al informe del medio, la estrategia de la cervecera es expandir su portfolio de productos dado que los consumidores estadounidenses últimamente cambiaron su paladar por las cervezas artesanales y las importadas desde México. En tanto, las ventas de Budweiser y Bud Light, dos de los productos estrella de AB InBev, se desplomaron durante el último trimestre.

Entre los tragos disponibles para preparar en la máquina se encuentran: gin tonic, daiquiri, mojito, old fashioned, white russian, margarita y sangría, además de algunas marcas de cerveza y sidra.

La máquina tiene un valor de US$ 299 a través de la tienda online de la firma, aunque también puede adquirirse en las góndolas de St. Louis por US$ 399. En tanto, el pack de cuatro cápsulas tiene un costo de US$ 15,99.