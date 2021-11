Actualidad

Ejecutivo realiza una lectura de los mercados tras la estrecha diferencia de votos entre Jose Antonio Kast y Gabriel Boric, apuntando a que los candidatos deberán apuntar sus fuerzas hacia el centro de cara a la segunda vuelta.

Una lectura de los mercados tras el resultado electoral y las dudas que se abren sobre el plebiscito de salida para la Convención Constitucional, son algunos de los temas que se abordaron en la edición especial del podcast Primer Click, donde este lunes conversamos Fernando Gómez, gerente general DVA Capital.

Tras darse a conocer la diferencia de votos entre los candidatos José Antonio Kast -el abanderado del Partido Republicano- y Gabriel Boric, -la carta de Apruebo Dignidad- en las elecciones presidenciales, el ejecutivo fue consultado acerca de qué eventos políticos podrían mover los mercados, de cara a la segunda vuelta.

"Si lo miramos exclusivamente por eventos políticos, y por eventos políticos sin hablar de errores o aciertos de un candidato específicamente, al final del día esto se va a mover en un tema de probabilidades. Claramente el mercado va a favorecer en la medida que las posibilidades del candidato Kast aumenten, se va a sentir más tranquilo y, por lo tanto, las variables se van a mover en la dirección que eso indica ¿Qué significa eso? El Ipsa o las acciones hacia arriba, el dólar hacia abajo", señala.

Ahora bien, Gómez también analiza que otra cosa que puede ocurrir de cara a la segunda vuelta, es que "de alguna forma ambos candidatos tienen que apuntar al centro, ya las puntas las ganaron", dice.

"Ya vimos las declaraciones del candidato Sichel, que de alguna forma deja abierta la puerta a negociar y con un discurso bien claro en la dirección de 'no voy a votar por Boric', y algo parecido se vio en el lado de Yasna Provoste. Entonces eso también podría dar tranquilidad a los mercados, que es la variable del cambio de los programas en una dirección hacia más el centro".

Otro de los temas de estas elecciones que el gerente general de DVA Capital -explica- le llamó más la atención, fue la cantidad de votos que recibió la carta del Partido de la Gente, Franco Parisi. "Desde un punto de vista de un observador de mercado es para mi una sorpresa importante....es muy llamativa la votación de un candidato que prácticamente no participó de los debates, no estuvo en Chile y, por lo tanto, no tuvo que hacer el trabajo en terreno", señala Gómez, añadiendo que la carta de Parisi se podría entender por su presencia en las redes sociales.

El rol de la convención

En tanto, consultado sobre qué rol juega la Convención Constitucional en esta reconfiguración de fuerzas políticas, el ejecutivo de DVA Capital dice que "que las posibilidades de cambio son de distinta naturaleza si es que miramos, por lo menos, el comportamiento que ha tenido la convención respecto del candidato Kast a si sale Boric".

"Creo que van a interactuar con el gobierno de manera distinta por razones de afinidad o lejanía. Sin embargo, si sale el candidato Kast, que podría ser la situación más confrontacional, creo que no se podría descartar (...) que el plebiscito no esté garantizado".

En ese sentido, su impresión es que la clase política ha asumido que el plebiscito de salida está garantizado, sin embargo, según su lectura "si el país pone un candidato de derecha en el poder y sale una Constitución que se aleja mucho de los principios del presidente elegido democráticamente, no sé si está garantizado que el plebiscito de salida sea apruebo a la Constitución, pero efectivamente eso puede poner un nivel de incertidumbre importante".