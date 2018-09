El 86% de los consumidores han recibido los $ 7 mil compensatorios por colusión del papel tissue

Actualidad

El plazo para inscribirse (para quienes no eran parte del grupo de compensación automática) culmina este domingo 30 de septiembre.

A cuatro días de que termine el plazo para inscribirse para recibir el pago de la compensación por la colusión del papel tissue, más de 11 millones y medio de consumidores ya han recibido el dinero, lo que equivale al 86% del universo total que cumple con los requisitos.

Por su parte, alrededor de 1 millón y medio de personas tienen el dinero disponible para ser retirado, que corresponden a 1.120.000 del IPS y a 340 mil personas que aún no han concurrido a CajaVecina.

El plazo para inscribirse vence el próximo 30 de septiembre, y aquellas personas que no realicen dicho trámite en este plazo, perderán su derecho a recibir este dinero. No obstante, los remanentes serán distribuidos a las personas más vulnerables.

Para el Director Nacional del Sernac, Lucas Del Villar, ha sido un proceso complejo, inédito y único en su tipo, considerando la gran cantidad de personas beneficiadas y los montos involucrados. No obstante, se ha desarrollado con normalidad y sólo el 0,16% ha presentado algún problema en la inscripción o pago, los que se han ido resolviendo caso a caso.

Aunque el proceso de inscripción se cierra el 30 de septiembre, todas las personas que tuvieron algún problema, por ejemplo, al intentar inscribirse en el sitio web www.micompensacion.cl, hayan interpuesto algún reclamo ante el Sernac o realizado algún requerimiento al respecto, recibirán el dinero a través de CajaVecina.

Del Villar hizo un llamado a los consumidores que cumplen con los requisitos y que aún no se han inscrito, a realizar el trámite antes del cierre del plazo, para poder recibir este monto.

Los pasos que vienen

Los consumidores que se inscriban durante estos días y opten por CajaVecina, podrán retirar el dinero 10 días hábiles después del trámite; mientras para las personas que escojan transferencia bancaria, el pago será realizado después de 15 días hábiles.

En el caso de que las personas opten por CajaVecina, el dinero está disponible para ser cobrado durante un plazo de 6 meses. Por ejemplo, si una persona se inscribe el próximo 30 de septiembre, podrá retirar el monto hasta el 30 de marzo del año 2019. En caso de no hacerlo, perderán este derecho.

El dinero que quede como remanente, esto es, aquel que le correspondía a quienes no se inscribieron, así como el monto de las personas inscritas que no lo retiren, además del saldo no utilizado de los intereses generados mientras el dinero estuvo depositado en el BancoEstado, será distribuido entre abril y mayo del próximo año entre las personas más vulnerables del país a través del Instituto de Previsión Social.

Finalmente, una vez concluido el proceso de pago, se realizará una auditoría para acreditar el íntegro cumplimiento de este acuerdo.