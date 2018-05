Actualidad El agua, la clave para el desarrollo Felipe León, Fundador Diario Sustentable La escasez hídrica toma cada vez mayor importancia en el panorama mundial y Chile no es la excepción. La disponibilidad de agua para el consumo humano, producción de bienes y protección de los ecosistemas, sumado a la ocurrencia cada vez más frecuente eventos críticos como inundaciones y sequías, han puesto en la agenda de todos los países la seguridad del agua como un elemento clave. Este fue el tema central de discusión en el Foro Mundial del Agua 2018 que se realizó en Brasil recientemente. En el mundo se está acuñando con fuerza el concepto de “Sharing Water” como la visión de futuro sostenible; lo que no solo incluye el intercambio de intenciones y conocimientos, sino que significa apostar en lo concreto por una gestión y uso eficiente del agua en todas sus dimensiones. Nadie puede ignorar que el agua se conecta directamente con nuestro poder de crecer de manera sostenible. En este sentido, es una ilusión creer que puede haber desarrollo futuro sin ocuparnos de cuidar uno de los recursos que está en la base vital. En eventos como el Foro Mundial, líderes políticos, academia, organizaciones intergubernamentales, sociedad civil, gente de negocios, y también a los jóvenes activistas, no sólo alzan la voz, sino que ponen en evidencia que ocuparse ahora de la escasez hídrica es apostar por la solución de un problema que podría poner en juego todas las dinámicas sociales y nuestra capacidad para generar valor. En Chile tenemos principalmente dos problemas que abordar y de los cuales las empresas no pueden estar ajenas. Por un lado, la sequía y desertificación de nuestra zona norte y central, y en segundo lugar el acceso al agua potable y el alcantarillado como un derecho que va más allá de las urbes. En este escenario, el llamado se centra en buscar una alianza de fuerzas para encontrar soluciones a un tema en donde el sector público, sociedad civil y empresas tienen responsabilidad para actuar. Las empresas por ejemplo deben identificar y medir sus impactos relacionados con el agua y establecer estrategias de acción, comportamiento - KPIs y comunicación, instalando en su quehacer la pregunta de cuál sería el efecto para su negocio si tuviera que desarrollarse en un entorno de real escasez hídrica. Cuantificar los costos que esto tendría puede ser un buen ejercicio para movilizar acciones de corto, mediano y largo plazo. Noticias Relacionadas Actualidad Molymet inscribe línea de bonos por US$ 120 millones en Colombia Actualidad Ganancia de Quiñenco cae 17% en primer trimestre del año Actualidad Sebastián Swett Opazo asume como gerente general de Forus

[an error occurred while processing the directive]