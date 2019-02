El diseñador que devolvió a Chanel al Olimpo de la alta costura

Actualidad

Menos de diez años le tomó reinventar la marca como su propia creadora no pudo tras la irrupción del jeans y las minifaldas.

Tras setenta años de carrera, el mítico diseñador de moda Karl Lagerfeld murió este martes a los 85 años, luego de ser ingresado el lunes a un hospital parisino por problemas de salud.

Lentes de sol, melena blanca recogida, guantes de cuero y acento alemán eran parte de su particular estilo. “Nunca salgo sin mis gafas oscuras. Me gusta observar, no ser observado”, comentó una vez a la prensa .

Pero el director creativo de Chanel, que trabajó 36 años en el cargo, es ampliamente reconocido por ser el responsable de resucitar y reinventar la marca francesa que en los años ochenta vivía una profunda crisis.

Hijo de un comerciante de origen sueco y una madre prusiana, Lagerfeld nació en Hamburgo en 1933. Sus comienzos en el rubro de la moda fueron en 1952 cuando se trasladó a París, donde dos años más tarde ganó el premio del concurso International Wool Secretariat con el dibujo de un abrigo escotado en la espalda.

El reconocimiento llamó la atención del mundo de los hilos y las agujas, lo que llevó a Karl a convertirse en un deseado diseñador que llegó a colaborar con marcas como Chloé y Fendi.

Sin embargo, el año que marcó su vida fue 1983 cuando fue llamado por Chanel, firma de moda que atravesaba una gran crisis, ya que su fundadora, Coco Chanel, no supo anticiparse al éxito de los pantalones jeans y las minifaldas. En este escenario, Lagerfeld, a sus 49 años, comenzó a trabajar como director creativo de la marca.

En menos de diez años, Chanel volvió en gloria y majestad a recuperar el puesto que había perdido en la industria. Esta vez apoyada por conocidos rostros del mundo del modelaje como Inès de La Fressange, Cindy Crawford, Carla Bruni, Naomi Campbell y Claudia Schiffer.

Pero no todo fueron buenas noticias. A la par de su ascenso al éxito, en 1989 murió su pareja, Jacques de Bascher, a quien había conocido a principio de la década de los setenta.

En los noventa, Lagerfeld llegó a diseñar colecciones de moda para Chanel, Fendi, Chloé y su propia marca al mismo tiempo, llegando a establecer su propio imperio.

Éxito de ventas

Si como diseñador de Chanel ya era una reconocida figura en el mundo de la moda, las primeras dos décadas del siglo XXI lo convirtieron en un ícono global. En 2004 lanzó una colección de ropa junto a H&M, la cual fue publicitada en carteles con su figura. El trabajo del diseñador alemán se agotó en dos días.

A partir de ese momento su imagen comenzó a ser vendida hasta en llaveros. Además, sus ácidas frases sin filtro lo hicieron aún más conocido. “Un gran sentido del humor y un poco de falta de respeto: eso es todo lo que necesitas para que tu leyenda sobreviva”, aseguró en una de sus tantas entrevistas.

El trabajo de Lagerfeld en Chanel hizo que la firma francesa se transformara en un negocio que logró tener ingresos de US$ 9,6 mil millones en 2017.

En 2018 su trabajo aterrizó en Latinoamérica, donde creó una colección para Falabella. Esta fue una de las más de 15 colecciones que diseñaba al año y no paró hasta semanas antes de su muerte.