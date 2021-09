El listado de las 30 principales empresas que quebraron o acudieron a una reorganización financiera en los últimos dos años

Actualidad

Cierres forzados, caída de ventas y grandes deudas son algunos de los estragos que viven hace casi dos años las empresas en nuestro país.

Complejos dos años son los que han tenido que enfrentar las empresas. Las bajas ventas que comenzaron con el estallido social y que se profundizaron con la pandemia terminaron por liquidar a varias sociedades ante las deudas.

Según el último registro de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, desde el 1 de enero de 2020 al 31 de julio de 2021, han ingresado un total de 11.200 procedimientos concursales de empresas y personas, de los cuales 78 corresponden a reorganización de empresas deudoras. En tanto liquidación de activos de la empresa deudora, los procedimientos ingresados suman 2.755.

A continuación un listado con las 30 principales empresas que han pedido la quiebra:

1. Constructora Dimar 2 Limitada

El caso más reciente es el de la Constructora Dimar 2 Limitada (filial del grupo Dimar) que solicitó su liquidación voluntaria el pasado agosto. Creada el año 1990, ha construido más de 600 mil m2 distribuidos en el área industrial, comercial, habitacional y corporativa.

La firma apuntó a los efectos que tuvo en sus operaciones la crisis social y luego la pandemia como el encarecimiento de los materiales de construcción y de la mano de obra, al igual que las condiciones de crédito, demoras en los calendarios de pagos y la baja productividad en el avance de las obras en curso, por más de un 30% de lo proyectado en el último año.

Dimar 2 Limitada tiene actualmente tres obras en ejecución. Mientras, su matriz Constructora Dimar tiene 10 proyectos en marcha, los que –explica una fuente vinculada a la compañía- se mantienen sin alteración pues la solicitud de quiebra es solo por la filial, que acumula pérdidas por $ 809 millones.

2. Copihue (21 de agosto 2021)

Una de las más emblemáticas es la Copihue. 33 vendedores ambulantes de maní confitado crearon la Sociedad Comercial Copihue Limitada el 7 de agosto de 1978. Tras más de cuatro décadas de vida, la tradicional empresa de refrescos de mote con huesillo solicitó su liquidación voluntaria por endeudamiento que, según el abogado de la sociedad, alcanzarían los $ 867 millones.

El control de las instalaciones que utilizaba Copihue fue adquirido por la sociedad Inversiones Rivera, un antiguo proveedor de la empresa fallida, que sigue vendiendo los mismos productos en la fábrica de Independencia. Compraron miles de vasos con la marca Copihue, los que seguirán utilizando hasta que se acabe el stock.

La idea, según explica un conocedor, es cambiar la marca a Mote con Huesillos Copihue, la que actualmente está en proceso de inscripción ante el Instituto Nacional de Propiedad industrial (Inapi). La idea es que la nueva marca esté operativa en septiembre próximo.

3. VYF SpA (16 agosto 2021)

La sociedad VYF SpA, especialista en sistemas de impermeabilización con casi 30 años de vida, solicitó su liquidación voluntaria. La firma explicó en un escrito a la Justicia que los problemas empezaron a surgir a mediados de 2020, producto de la crisis sanitaria que generó efectos como la paralización de los proyectos de construcción así también de las ventas e instalaciones.

Según el abogado de la firma, para poder sobrevivir en el periodo de pandemia, la empresa solicitó una serie de créditos para poder mantener el personal y la oficina en pie, pagos que, dijo, se hace “imposible” seguir cumpliendo. También se intentó inyectar capital por medio de alianzas con terceros, los que fracasaron.

4. Cafetín (9 de agosto 2021)

La cafetería fundada por dos amigas que funcionaba desde 2016 en Isidora Goyenechea, Las Condes, solicitó su quiebra voluntaria en agosto de este año. Su principal acreedor es BancoEstado por un crédito Fogape por $ 60 millones.

Apuntando a los efectos de la crisis social y la pandemia, el escrito presentado a la justicia señala que el café bar fue cerrado en noviembre del año pasado por no poder sostener el pago de arriendo. El dueño del local solicitó su entrega por no llegar a acuerdo en el canon de alquiler a pagar durante el estado de emergencia.

5. Cory, pastelería

La tradicional pastelería Cory sucumbió ante la crisis y solicitó su liquidación voluntaria en julio pasado. Nacida en 1983, la firma ligada a la familia Ungar y que llegó a manejar trece locales en la capital, se enfocó en el negocio del delivery tras no poder funcionar al interior de los centros comerciales producto de la pandemia.

La iniciativa tuvo unos buenos primeros resultados y se sumó a los préstamos Fogape a los que la empresa recurrió. Sin embargo, luego de poder sostenerse durante 16 meses, hoy la firma cierra la operación.

6. Climatermic Limitada

Climatermic Limitada solicitó su liquidación voluntaria luego de dedicarse por más de 47 años al negocio de la climatización, ya sea en mantenciones como en instalaciones en empresas y construcciones.

Tras el estallido social y el comienzo de la pandemia, y sin contar con contratos de instalación, la empresa solicitó los créditos Fogape. El representante de la firma afirmó que se hizo presente esta situación a sus principales acreedores (los bancos) y que se solicitó que no les cobraran la deuda generada por dichos créditos durante un año calendario. “Lamentablemente, los bancos comerciales no acogieron nuestra propuesta”, sostuvo.

7. Danés, restorán

La cadena enfocada en sándwiches, Danés Bar & Restaurant, solicitó a la justicia la liquidación voluntaria en junio tras siete años de funcionamiento. Primero con las manifestaciones de octubre de 2019, las que afectaron su mobiliario y obligaron al adelanto temporal de la hora de cierre de todos sus establecimientos. Según su dueño, a diciembre de 2019 la reducción de las ventas era de un 70%, manteniendo los costos de arriendo, de proveedores y de personal.

Luego, vino la pandemia con la prohibición de funcionamiento. En paralelo los socios Cristián Pérez, exdueño de Sakura, y la familia Fosk se separaron cuando esta última dejó la empresa. La firma se acogió a la Ley N° 21.227 sobre protección al empleo y fueron suspendidos los contratos de trabajo de la mayoría de los trabajadores.

Los intentos de seguir operando a través de delivery y recurrir al crédito Covid para poder sostener el funcionamiento de la cadena no fueron recursos capaces de mantener la situación financiera. Según datos de la sociedad, el año pasado, terminó con una pérdida de $ 303 millones. Su deuda total supera los $ 1.200 millones, siendo sus principales acreedores los bancos BCI e Itaú, además de Comercial CCU.

8. Brotec Construcción

Brotec Construcción, filial de Brotec S.A., que ha participado en obras como el Aeropuerto de Santiago (en sus inicios), tramos de la Ruta 5 y autopistas urbanas donde participó en dos concesiones y la central Ralco, solicitó su liquidación voluntaria tras haber iniciado un proceso de reorganización en mayo del año pasado.

La crisis social y luego la pandemia derivaron en una paralización o ralentización del 90% de las obras en desarrollo y, por consiguiente, una disminución considerable del flujo de caja. En agosto de 2020, sus acreedores aprobaron una reestructuración financiera a cinco años, en que se estableció un esquema de pago de las deudas (por $ 12.120 millones) en tres tramos según monto.

Sin embargo, a diez meses de haber conseguido su reestructuración, la empresa dijo que es "insostenible" continuar. En su escrito presentado a la justicia, la compañía aseguró que los pagos por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) sufrieron diversos atrasos los últimos meses, lo que se suma a la dificultad en obtener la emisión de boletas y/o pólizas de garantías.

9. Capitall Grill, resotrán

La cadena enfocada en carnes a la parrilla que contaba con tres locales pidió su quiebra. Christian Gaedechens, representante de la sociedad Inversiones Todo Limitada, dijo en su solicitud que la primera variable que afectó al negocio fue que en el Mall de La Dehesa el operador decidió cobrar por los estacionamientos.

Luego, llegó el estallido social y después la pandemia, situaciones a las cuales los recursos y ahorros no pudieron hacer frente. “La relación con los operadores de mall se encuentra completamente cortada”, comenta el representante.

10. Comercial La Caserita

La tradicional empresa Comercial La Caserita quiebra luego de que acreedores no aceptaron su propuesta de reorganización financiera el pasado enero, la que buscaba refinanciar pasivos por alrededor de US$ 25 millones, tras la caída de las ventas producto de la pandemia.

Tampoco se logró quórum para que la empresa deudora pudiese presentar a la junta una nueva propuesta de acuerdo, de conformidad al artículo 96 de la Ley. Con esto, se acaba una operación de casi 40 años que logró sumar 15 locales.

11. Bravissimo, cadena de heladerías

Tras 33 años de historia, la operadora de la heladería Bravissimo solicitó su quiebra luego de que se agudizara su situación financiera en 2019 tras intentar sumar socios, pero la crisis social frenó las tratativas. Más tarde la pandemia significó más de siete meses sin ingresos, con el cierre casi total de los locales.

Desde sus inicios en 1987, la empresa llegó a tener 47 sucursales, más de 1.300 colaboradores y pasivos que suman $11.000 millones. Sin embargo, la nueva competencia afectó sus resultados, a lo que se sumó una baja rentabilidad de algunos locales ubicados en zonas con poco tráfico y la millonaria inversión de la apertura de sedes en distintos malls, las que no tuvieron los resultados esperados.

La solicitud de liquidación involucra exclusivamente a la empresa operadora de los locales, que pertenece a Guillermo Prieto junto a sus socios, quien tenía la licencia de uso de la marca exclusivamente para locales comerciales. Actualmente, existen otros operadores que adquirieron la licencia de la marca para su explotación en otros rubros, incluidos la venta de helados y alimentos.

12. Enjoy

A mediados de 2020 la operadora de casinos Enjoy S.A inició un Procedimiento de Reorganización Judicial, siendo también la primera compañía en acogerse al Capítulo 15 de la Ley de Quiebras de EEUU para dar frente a los efectos del estallido social y la llegada del coronavirus a Chile; en la que la Superintendencia de Casinos de Juegos instruyó el cierre de las salas de juego en todo el país, sumándose al cierre de sus operaciones de Punta del Este y Mendoza. La firma reportó $ 130.529 millones en pérdidas al cierre de 2020.

Uno de los puntos del acuerdo fue la reducción del nivel de endeudamiento de la firma mediante la conversión de, al menos, un 70% de la deuda valista en acciones de Enjoy. Con ello, la familia Martínez y el fondo Advent International se quedarán con menos de un 10% de participación de la compañía.

En mayo de 2021 la empresa anunció la salida de Javier Martínez, histórico presidente de la operadora de casinos, y la entrada de Henry Comber. El segundo trimestre, comenzaron las aperturas parciales que significaron un aumento de un 753% de los ingresos a los del mismo periodo del año anterior. Actualmente todos sus casinos se encuentran operando al encontrarse en Fase 4 del Plan Paso a Paso.

13. Latam Airlines

EL 25 de mayo de 2020, frente al colapso en la demanda que ha generado hasta hoy el Covid-19 en la industria aérea, Latam Airlines, y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, se acogió a proceso de reorganización y reestructuración de su deuda bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en EEUU, con el apoyo de las familias Cueto y Amaro, y Qatar Airways, dos de los mayores accionistas del grupo.

Latam y sus filiales han continuado volando a lo largo del proceso. En 2020, la aerolínea transportó 28,9 millones de personas, una caída de 61,8% respecto del año anterior.

Pre pandemia, Latam Airlines tenía la red de destinos más grande de la región, con 178 códigos compartidos y la presencia en seis mercados domésticos y alcance en 26 países a través de su hub en Sao Paulo, Lima y Santiago. Sin embargo, si en 2019 la firma de los hermanos Cueto tenía 145 destinos vigentes, ahora la cifra bajó a 111 en 17 países.

En junio le puso fin a su presencia en Argentina, tras 16 años de operación. Igualmente, la empresa sigue operando por el momento en el país, aunque lo hace solamente para destinos internacionales y para cubrir rutas que previamente realizaba Lan, las cuales en su mayoría son realizadas dentro de Sudamérica.

Actualmente se está a la espera que la aerolínea presente el plan de reorganización ante la justicia de EEUU.

14. Gildemeister

Automotores Gildemeister, el mayor importador de automóviles en Chile y Perú, y representante oficial de Hyundai, le siguió los pasos a las dos anteriores y se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebra en EEUU para reestructurar sus obligaciones de deuda (más de US$ 200 millones) y que involucra a las operaciones chilenas, uruguayas y brasileñas y no incluye las filiales peruanas o costarricenses.

Como resultado de este procedimiento se constituyeron dos sociedades que controlarán sus operaciones: USA Holdco –la matriz constituida en EEUU bajo las leyes del Estado de Delaware-, y Chile Holdco. Esta reestructuración fue acompañada de una operación de capitalización de deudas por parte de los acreedores que implicó una dilución de las participaciones de los anteriores controladores, las familias Lessmann, Puntous Gildemeister y Baumann.

15. CorpGroup

CorpGroup Banking junto con otras cuatro sociedades del grupo Saieh, inició el 25 de junio un proceso de reorganización, también bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, en el que se busca reestructurar las compañías que tienen deudas que superan los US$ 2.000 millones.

El mayor activo que tiene CGB, que entró en default en octubre de 2020 con un bono de US$ 500 millones, son las acciones que mantiene en Itaú Chile, donde maneja el 26,24% de los papeles del banco que controlan los brasileños. Además, a través del pago de los dividendos de la entidad financiera se pagaba a los tenedores del bono. Para no disminuir su participación, deberían aportar cerca de US$ 310 millones.

La primera oferta que hizo CGB a sus acreedores (entre ellos figuran las administradoras de fondos MBI, LarrainVial, Compass y varias sociedades del grupo Consorcio) fue en la primera audiencia cuando detalló que el 27,16% de la propiedad de Banco Itaú Chile que tiene la familia Saieh, un 6,7% del total de acciones están libre de garantías y fueron avaluadas en cerca de US$ 100 millones. Aseguraron que esos "US$ 100 millones están disponibles para proporcionar una recuperación a nuestros acreedores".

16. Peluquerías Joaquín

La cadena de peluquerías, creada en 1963, solicitó su liquidación voluntaria a principios de mayo de este año. La empresa comenzó a verse en aprietos debido al estallido social a fines de 2019, y luego su crisis se agudizó con la pandemia. Así, las cuarentenas implementadas en la capital y la prohibición de funcionamiento de este tipo de establecimientos por el virus, terminaron por sucumbir el negocio.

Al solicitar su quiebra, la sociedad mencionó que los 18 meses previos al mes de mayo de 2021, lograron subsistir gracias a la financiación realizada por los socios o sociedades relacionadas a la cadena.

17. Comercial Junko SpA

La empresa que comercializa y transporta frutas a lo largo del país, terminó por solicitar su liquidación voluntaria ante la pandemia y crisis social de 2019. La sociedad creada en 2012, optó por esta decisión debido a que sus clientes dejaron de abastecer sus negocios para distribuir en rubros como supermercados, colegios y hoteles.

Sin embargo, el representante de Comercial Junko culpó a las entidades bancarias de que la situación se haya agravado aún más por la falta de apoyo, con una constante alza en los intereses por los créditos.

18. Body Line, cadena de gimnasios

Body Line Sociedad Anónima, que operaba bajo su propia marca o como franquiciado de Sportlife y que desde 2001 llegó a tener más de 12 mil socios y sumar nueve locales, solicitó este año su liquidación voluntaria.

En el documento, la sociedad precisó que el negocio, entre 2017 y 2018, tuvo “enormes pérdidas” por la apertura de nuevos locales, la remodelación de otros y por la renovación de maquinaria. Luego, el estallido social obligó al cierre temporal de varias sedes de la empresa. En marzo de 2020, la llegada de la pandemia terminó por paralizar completamente la operación de los gimnasios.

19. Peixe (ExGroupon)

La empresa Needish SpA - que opera en Chile bajo la marca Peixe, exGroupon- inició a fines de 2020 un proceso de reorganización judicial en el que reconoció pasivos por más de US$ 35 millones.

En el documento se explica que en febrero de 2020, tras la crisis social, se inyectaron US$ 2 millones con el objeto de planificar el regreso a las actividades con una relativa normalidad. Sin embargo, no logró consolidarse con la llegada de la pandemia y en julio de este año, tras no poder cumplir con el acuerdo de pago a sus acreedores, la compañía solicitó su liquidación voluntaria.

20. Corona

Multitiendas Corona, que actualmente opera 54 tiendas a lo largo de todo el país, inició en agosto de 2020 su reorganización judicial para evitar la quiebra. Con la crisis social enfrentó una baja en sus ventas e intermitencias en sus operaciones debido a ataques y saqueos en sus tiendas, obligando el cierre temporal de algunas de ellas.

Con la llegada de la pandemia y el cierre obligado por las cuarentenas, su facturación el año pasado estuvo por debajo de los $ 100 mil millones. Se acordó siete años de plazo para pagar los pasivos a sus acreedores y 12 meses para ponerse al día con sus proveedores. Actualmente trabaja en la reestructuración de su modelo de negocios, con foco en el e-commerce.

21. Al Grano, restorán

En noviembre de 2020 los dueños del local vegetariano Al Grano, entre ellos el dr. Rodolfo Neira, –ubicado en Alonso de Córdova, en el barrio Nueva Las Condes- solicitaron la liquidación voluntaria de la empresa 2D2R Spa., dueña del restaurante, como consecuencia de la crisis social y la pandemia, la que obligó el cierre total del establecimiento debido a las cuarentenas.

La empresa logró el crédito Covid Fogape, el que se utilizó -dijo el abogado- para el pago de proveedores adeudados y todas las leyes sociales e impuestos. Sin embargo, no fue suficiente para hacer frente a los costos fijos de la empresa.

22. Abengoa

La española Abengoa, que tiene presencia en Chile desde 1987 como filial de la empresa Abeinsa, solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores tras no lograr extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración de la compañía, el que había informado en agosto de 2020.

La firma ha trabajado en la búsqueda de posibles alternativas ante la no aportación de 20 millones de euros por la Junta de Andalucía. En el país, ha desarrollado diversas actividades que giran en torno a la ingeniería, construcción y concesiones de infraestructura, como la construcción de la central de ciclo combinado de Nehuenco, el montaje y puesta en marcha de ventilación de Proyecto Diablo Regimiento para Codelco El Teniente, el montaje del sistema eléctrico de las nuevas líneas 3 y 6 de Metro de Santiago, el montaje Electromecánico de la Planta Mapocho EDAM, entre otros.

23. AD Retail y sus filiales, Abcdin y Dijon

En diciembre de 2019, tras la crisis social que dio paso a saqueos, robos e incendios en numerosas de sus tiendas, el directorio de AD Retail-ligada a la familia Santa Cruz-decidió someter a sus filiales, Abcdin y Dijon a un Procedimiento Concursal de Reorganización por deudas que alcanzaban los US$ 300 millones.

Sin embargo, la única que salió airosa fue Abcdin, luego de que sus acreedores aprobaran su plan de pagos en abril de 2020. La reorganización del negocio de vestuario- Dijon- por otro lado, no tuvo la misma suerte y cerró de forma definitiva sus últimas tiendas en junio del mismo año.

A su vez, a mediados de 2020 la casa matriz se sometió a una reorganización concursal frente a la disminución de la demanda general a causa de la pandemia. Al 31 de diciembre el total de la deuda reorganizada por proveedores ascendía a $ 41.261 millones. Sin embargo, gracias al levantamiento de cuarentenas, entre otras cosas, las ventas de AD Retail en el primer trimestre aumentaron 40,4% respecto de igual periodo del año anterior.

24. BabyCenter

En agosto de 2019, una de las principales firmas de artículos para bebés y que llegó a operar casi 30 locales, Inversiones Baby Center, había logrado sellar un acuerdo con sus acreedores, frente a las millonarias deudas que arrastraba la firma ante el declive del negocio debido a la desaceleración del consumo que trajo la crisis social y luego la pandemia, como también la irrupción de nuevos actores a través del e-commerce.

El cierre de 15 de las 27 tiendas que tenía la empresa no fue suficiente y a principios de julio del año pasado, el acreedor Banco Santander Chile presentó una demanda de incumplimiento del Acuerdo de Reorganización Judicial. Así, el 16 de diciembre de 2020 se declaró incumplido el acuerdo de reorganización y BabyCenter quiebra, al igual como lo había hecho antes Comercializadora Baby Center, sociedad donde Inversiones Baby Center tiene el 40% de su propiedad y que manejaba las tiendas de Mall Plaza Norte y Mall Plaza Sur.

25. Compañías del grupo Lanzco

Tras cinco décadas de historia, las empresas del grupo Lanzco (Lanz y Cía. Limitada, Lanz Tecnomaster Limitada y Renta Equip Chile Limitada) –que centra sus negocios en el arriendo y venta de equipos para la minería, construcción e industria- solicitaron su liquidación voluntaria a principios de 2020, tras intentar llevar adelante un plan de reorganización financiera.

Afectadas por la crisis social y la pandemia, en el documento presentado a la justicia se afirmó que, el holding nacional enfrentó una operación limitada y reducida de sus actividades debido a que la minería y la construcción disminuyeron considerablemente sus proyectos.

26. Triada, constructora

Triada, fundada en 2006, solicitó su liquidación voluntaria en noviembre de 2020, apuntando a los negativos efectos que tuvo la crisis social, según detalló el abogado de la firma: “La demora en la llegada de los materiales y ausencia de trabajadores en el mes de noviembre y diciembre, producto de bloqueos de carreteras y falta de movilización en el sector costero”. Luego vino la pandemia que paralizó varios proyectos.

La compañía operaba en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Partió con la construcción de un condominio en Cachagua. En 2015, la empresa se expandió y se adjudicó un proyecto en el Arrayán, en Lo Barnechea. Luego sumó obras en Maitencillo, Los Vilos, Papudo, Marbella y La Reina.

27. Constructora 3L

En noviembre de 2020 la tradicional Constructora 3L solicitó su liquidación voluntaria tras las enormes dificultades que trajo la pandemia para poder llevar adelante las obras de construcción. La firma, fundada en 1996, acumula pasivos por más de $ 21.600 millones.

En el documento, se señala que en sus más de 20 años de vida la empresa construyó más de 20 mil viviendas entre Copiapó y Coyhaique. La compañía continuó con la operación en las obras que se encontraban activas, sin embargo, algunos mandantes decidieron poner fin a sus contratos, haciendo inviable la continuación de las operaciones de la constructora.

28. Tije, agencia de viajes

Tije, la agencia que participaba codo a codo con las grandes agencias del mercado organizando el primer Travel Sale y firma en la cual el operador de turismo internacional Unimundo tiene una participación accionaria, presentó a la corte su quiebra a finales de 2020, tras la paralización del negocio producto del cierre de fronteras, cancelaciones de vuelos y cuarentenas.

El documento presentado explica que las agencias de viajes sufrieron cambios profundos en los sistemas de comercialización, los hábitos de compra y una baja de comisiones. Así, establece que en el cuatrimestre diciembre–marzo, tuvo una fuerte caída en las ventas de 37% respecto del año anterior.

29. Monsterrat, cadena de supermercados

En marzo de este año, la cuarta cadena de supermercados más grande del país, anunció el final de sus operaciones después de 40 años. Las ventas que ya venían bajando se acentuaron con la llegada del estallido social en el que varios de sus locales fueron vandalizados y la pandemia que obligó el cierre de los establecimientos.

Con el total de 36 tiendas, en julio la compañía informó un acuerdo para el arrendamiento por 35 años de hasta 22 locales comerciales donde trabajaba. Walmart, la mayor operadora de supermercados del país, ya inauguró la primera operación de un establecimiento de la familia Bada, que dirá adiós al retail para concentrarse de lleno en el negocio inmobiliario.

Son múltiples las querellas en contra de la firma que se acumulan en diversos tribunales del país por 100 juicios por impagos, que sumarían más de $ 4.000 millones. En enero de 2020, la firma Alimentos del Sur SpA (ASSA) fue la primera proveedora en pedir la quiebra de los Montserrat. Desde entonces otras seis firmas le han seguido.

30. Bertonati, fábrica de ambulancias

Bertonati, tradicional empresa chilena que lideró la fabricación de las primeras ambulancias y autos policiales elaborados en el país y que fue fundada en 1981 por los hermanos de nombre homónimo, sufrió una fuerte caída en sus ventas tras el estallido social y la pandemia. Frente a esto, la compañía inició un proceso de reorganización. Sus principales acreedores son Comercial Kaufmann y la Tesorería General.

En 1987, junto a Metalpar, construyó el Papamóvil para Juan Pablo II en su visita a Chile. Una década después, el clan levantó una moderna planta industrial en Quilicura y otra en Lima, Perú.