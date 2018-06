Actualidad El notable crecimiento del sector Forestal Marcelo Catalán Jefe de Estudios Bci Corredor de Bolsa Equity Research Nuestras estimaciones contemplaban que el 2018 tendría un dinamismo de crecimiento operacional y en utilidad más marcado durante comienzos de año, desacelerándose hacia los próximos periodos, debido en gran parte a la mayor base de comparación del tercer y cuarto trimestre de 2017, a lo que se suma un segundo trimestre de 2018 influenciado por relevantes depreciaciones de tipo de cambio en Argentina y Brasil como también baja disponibilidad hídrica en Chile. Sin duda nuestra visión se ve reafirmada tras el desempeño operacional y la última línea del primer trimestre de 2018, destacando la favorable expansión de 20,8% año a año (a/a) en utilidad consolidada de empresas bajo cobertura y que representan cerca del 90% del market cap del IPSA. A su vez, esto permite descomprimir los múltiplos para el mercado local. En esta dimensión estimamos una P/U forward 2018 levemente menor a 17x. De manera bastante similar a lo estimado, los ingresos de las empresas bajo cobertura presentaron una leve expansión de 2,0% a/a (2,3% a/a estimado). Las sorpresas algo más favorables se observaron en Ebitda (+8% a/a real vs 6,2% a/a estimado), y en utilidad (20,8% a/a real vs 16,8% a/a estimado). Destacamos el notable crecimiento operacional del sector Forestal y en menor medida Eléctrico y Bancos. Dentro de los principales factores se encuentran: para el sector Forestal, un mayor precio promedio de la celulosa, una menor base de comparación y la reincorporación de Guaíba II; para el sector eléctrico, mayor eficiencia en costos de generación en Chile y mayores tarifas en Argentina; y para Bancos: una variación UF en febrero que impacta favorablemente la expansión en MIN. Lo anterior contrasta con el débil desempeño operacional en Telecomunicaciones y TI, y un sector Retail con una variación casi nula a nivel de ingresos. A nivel de compañías, las principales expansiones en Ebitda fueron CMPC (90%), Copec (34%), EECL (39% a/a) y Enel Américas (26% a/a). En utilidad, destacamos a Copec (416% a/a), Enel Américas (182% a/a), Concha y toro (85% a/a) e Itaú Corpbanca (75% a/a). Noticias Relacionadas Actualidad FNE pide al TDLC sanciones por colusión contra 111 médicos cirujanos de la V Región Actualidad Ahora en DF: ¿Cómo cobrar los $ 7.000 de la compensación? Actualidad Se despeja el camino para el pago de los $ 7 mil de la colusión del confort

