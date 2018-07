El tenso momento radial tras el round entre director de TVN y exministro de Piñera

Actualidad

Antonio Leal, uno de los firmantes de la carta que pide la salida del presidente del canal estatal, tuvo una dura discusión con Rodrigo Pérez Mackenna.

La crisis en TVN no da tregua. Esta mañana en el Primer Café de Cooperativa se produjo un áspero enfrentamiento entre Antonio Leal, director de la señal estatal, y Rodrigo Pérez Mackenna, exministro de Vivienda del primer gobierno de Sebastián Piñera.

En pleno debate en torno a la gestión de Jaime de Aguirre como director ejecutivo de TVN, Pérez Mackenna enumeró las pérdidas que ha tenido TVN en los últimos años y señaló que esas son asumidas por todos los chilenos.

“¿Por qué todos tenemos que pagar esta cuenta?”, dijo.

Ante eso Leal interrumpió: “Digámosle a los chilenos la verdad: 25 años sin recibir capitalización”.

Luego el exministro interrumpió: “La verdad es que se perdieron $ 15 mil millones en 2016, $ 9 mil millones el 2017 y $ 4.126 millones el primer trimestre de este año, esa es plata que se ha perdido, que es de todos los chilenos”.

“Perdón Pérez Mackenna, no le digas mentiras a la gente”, contraatacó Leal, quien agregó que TVN se financia con publicidad.

"Yo no miento, yo no le acepto que usted me diga que estoy mintiendo, porque estoy entregando...", dice Pérez Mackenna, a lo que Leal respondió "no estás diciendo la verdad, porque TVN se financia con publicidad, no con platas del Estado".

"Se financia con Publicidad, pero no alcanza para cubrir los costos del canal... alguien va a tener que poner esa plata", dijo el extitular del gremio de las AFP.

Luego Leal le enrostró a Pérez Mackenna que las pérdidas se originaron en el gobierno anterior de Piñera, "donde tú participaste, porque un señor llamado Mikel Uriarte echó a toda el área dramática de TVN, que es la que financia a los canales".

Rol de Atton

Leal agregó que el contrato fue conocido en detalle por el comité económico del directorio, que presidía Jorge Atton. “Me resulta imposible que Jorge Atton, con el conocimiento que tiene de la industria, no haya conocido completamente el contrato”, dijo.

Agregó que esta polémica en torno al contrato de De Aguirre -por un sueldo de $ 18 millones, bonos e indemnizaciones- “es un invento”. Además reveló que a 10 días de asumir como presidente, Orrego fue hasta la casa de Máximo Pacheco para intentar conseguir el voto para sacar al director ejecutivo, lo que no logró pese a que después trató también con Leal y Francisco Frei.

Atribuyó la crisis a que De Aguirre le resulta incómodo a Orrego en su intención de controlar el canal desde el directorio, lo que es ilegal. Dijo que van a poner una demanda por la filtración del contrato y otros documentos que fueron publicados por La Tercera.