Actualidad ENAP es distinguida por su gestión en eficiencia energética La estatal fue destacada, entre otros puntos, por certificar sus cinco unidades bajo la norma internacional ISO 50001. En diciembre de 2016 se difundió la Política Energética de ENAP, que da base al actual Sistema de Gestión de Energía (SGE), basado en la norma internacional ISO 50001. Desde noviembre del año 2014, la empresa comenzó su desafío por aumentar la eficiencia energética de sus operaciones en cada una de sus Líneas de Negocio, definiendo así su Plan Estratégico 2014-2025, que contempla una meta de reducción del consumo de energía, proyectando ahorros anuales de 55 MMUSD, hacia fines del año 2025. Resultado de este trabajo, ENAP recibió un reconocimiento internacional por el desarrollo de sistemas de gestión de energía en sus distintas unidades. El foro internacional Clean Energy Ministerial (CEM) -que promueve políticas y programas de energías limpias para aumentar la conciencia mundial sobre los beneficios de la gestión energética- reconoció a ENAP con el premio Gestión Energética 2018, por su promoción de energías limpias a través de políticas y programas orientados a compartir conocimientos y buenas prácticas. Este premio entregado por CEM, también reconoce la incorporación del Sistema de Gestión de Energía ISO 50001 a sus operaciones, y el monitoreo permanente de su aplicación y de los beneficios resultantes. Según señala su gerente general, Marcelo Tokman, “en ENAP estamos comprometidos con el uso eficiente de la energía y en base a nuestro Plan de Gestión Energética es que hemos desarrollado importantes avances a nivel corporativo, para que este factor esté siempre presente en cada una de nuestras operaciones y proyectos”. Diferentes factores permitieron a ENAP recibir esta distinción. Entre ellos, el reconocimiento en su liderazgo en eficiencia y gestión energética, tras certificar sus cinco unidades de negocio en Chile bajo esta norma que permite sistematizar la búsqueda de una mejora continua de las operaciones y generar un compromiso de toda la organización con el cumplimiento de los objetivos y metas de eficiencia energética. Asimismo, por establecer indicadores de eficiencia energética como factor fundamental para la compañía, definir roles y responsabilidades en todas sus Unidades de Negocio, además de fijar metas corporativas y promover la colaboración entre unidades. A nivel de efectos, a fines de 2017, la estatal reportó ahorros gracias a iniciativas y proyectos que se han desarrollado en los últimos tres años, generando ahorros acumulados por 28 MMUSD en los últimos tres años. Noticias Relacionadas Actualidad Molymet inscribe línea de bonos por US$ 120 millones en Colombia Actualidad Ganancia de Quiñenco cae 17% en primer trimestre del año Actualidad Sebastián Swett Opazo asume como gerente general de Forus

