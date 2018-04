ENAP logra utilidades por US$ 9,6 millones

Actualidad

Un positivo primer trimestre acaba de cerrar la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), luego de informar utilidades por US$ 9,6 millones, mientras que el Ebitda se empinó sobre los US$ 180,7 millones, superior a los US$ 53,2 proyectados por la empresa.

El gerente general, Marcelo Tokman, apuntó a que lo resultados se deben a “la implementación de nuestro Plan Estratégico para hacer más eficiente y rentable ENAP, y consolidarla como una empresa que contribuye al desarrollo de Chile”.