Excedentes de Codelco caen 12% por alza en costos y llegan a los US$ 1.418 millones

La estatal entregará al Estado unos US$ 1.418 millones. El Ebitda fue menor al año pasado por mayores precios de los insumos y gastos de negociaciones colectivas.

Los mayores costos de operaciones mermaron la entrega de excedentes por parte de Codelco al Estado. Esto, porque entre enero y septiembre la estatal reportó una excedente de US$ 1.418 millones, lo que se compara con los US$ 1.614 millones del mismo período del año anterior.

La variación negativa de 12% al comparar ambos resultados (de US$ 196 millones) es explicada principalmente por el incremento reflejado en los costos operacionales.

Los costos de la corporación subieron 5% para el Costo de Caja (C1), a 138,9 centavos de dólar la libra. Esto se explica por factores como menor tipo de cambio, además del aumento del costo de la energía (12% de alza) y el petróleo (30% más).

El Ebitda fue de US$ 3.544 millones, menor a los US$ 3.639 millones del mismo período del año anterior, donde un efecto importante (US$ 575 millones) fue por mayores precios de los insumos y gastos de negociaciones colectivas, lo que fue compensado parcialmente por el precio del cobre y molibdeno.

Sobre el avance de los proyectos estructurales, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, dijo ayer que hay buenas noticias para Chuquicamata Subterráneo, donde a octubre van con cerca de 72% de avance. “Faltan menos de 20 kilómetros en túneles para iniciar el hundimiento, programado para fines del primer semestre del próximo año”, indicó. En Traspaso Andina, el avance es de 60,5% y en Nuevo Nivel Mina llega a 47,7%.

Astaldi no preocupa

Sobre el conflicto con Astaldi, Pizarro señaló que “la performance de Astaldi es súper buena”.

“Se procedió de una manera bien drástica, y se conversó con ellos. Se establecieron los términos y condiciones por un período limitado, hasta que el tema del concordato en Italia llegue a Chile”, dijo.

Agregó que “la idea es que podamos cerrar este primer contrato y abrir uno nuevo. Por el momento, Astaldi dejó de ser una preocupación en el caso de Chuquicamata y también en El Teniente, dadas las condiciones en las cuales se negoció y se concordó con ellos”.

Frente a la expansión de la faena Los Bronces de Anglo American, la estatal se limitó a comentar: “Anglo tiene que ingresar un Estudio de Impacto Ambiental donde básicamente está declarando –entre otras cosas- la intención de hacer una minería subterránea en un depósito que no es exactamente la misma zona donde tiene el rajo. Eso esperamos que se logre, que se avance en eso”.

Además, la estatal aclaró que la última capitalización anunciada por el gobierno inyectará US$ 1.000 millones de los cuales US$400 se entregarán en febrero. “Con eso se termina la ley de capitalización actual y nuestra aspiración es iniciar conversaciones lo antes posible para ver cómo seguirá el proceso de aquí en adelante”, puntualizaron.

Se inicia proceso de exploración de pertenencias

mineras de Codelco en el Salar de Maricunga

En medio de la presentación de resultados, la cuprífera anunció que en materia de litio se está iniciando el proceso de exploración de las pertenencias mineras de Codelco en el Salar de Maricunga, donde será "clave" la Declaración de Impacto Ambiental. El vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, Alejandro Rivera, señaló que se creó una sociedad denominada Salar Maricunga, la cual deberá desarrollar el proyecto a través de asociaciones. "La idea es que éste sea el vehículo que desarrolla el proyecto en asociación. Lo que está haciendo ahora es iniciando los procesos de reconocimiento geológico del salar, de la parte nuestra, y adicionalmente trabajar en lo que es la consolidación del salar en asociación con terceros", dijo.

El ejecutivo agregó: "Tenemos un plan de desarrollo importante y nuestra experiencia no es en el litio, así que lo que estamos buscando es alguien que nos aporte esa experiencia y además que nos ayude a desarrollar eso. Estamos por un lado haciendo reconocimiento geológico de lo que tenemos y por otro viendo la forma de cómo desarrollar en forma conjunta este proyecto".