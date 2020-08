Fin a la buena racha: prevén precipitaciones bajo el rango normal en la zona central

Actualidad

Desde la entidad dicen que en un escenario sin lluvias, lo cual es bastante difícil, la precipitación acumulada debiese estar entre un déficit de 40% y un superávit cercano a 25%.

Las lluvias que han despertado el optimismo en medio de la megasequía que afecta al país no regresarían con la misma intensidad en los próximos meses, dejando atrás la buena racha que se observó entre junio y julio en la zona central.

Aunque no existe solo un escenarioque favorezca o no las precipitaciones, el último boletín de pronóstico subestacional y estacional de la Dirección Meteorológica de Chile centra su atención en la denominada Oscilación Madden-Julian (MJO), la que se desplaza de oeste a este a medida que el máximo de tormentas también se desplaza y que prácticamente no se movió y más bien retrocedió en las fases cercanas al Océano Índico. Es decir, lo que los expertos llaman las fases 1 y 2.

Esta situación es relevante para el hidroclima del país dado que dichas fases se asocian con períodos lluviosos en Chile centro-sur.

Así, este fenómeno puede explicar -en parte- que en los últimos dos meses se hayan transformado en los más lluviosos de los últimos años en algunas estaciones de la zona central del país.

Sin embargo, para las próximas semanas el panorama es diferente, ya que se espera el desplazamiento hacia el este de este fenómeno, tal como se espera normalmente. Las proyecciones no sólo muestran un desplazamiento hacia otras fases sino que también de una intensidad baja e incluso inactiva. Esto se puede traducir en un período desfavorable para las lluvias en Chile central, se asegura.

Considerando que tratan de incluir la mayor cantidad de oscilaciones y que éstas pueden variar rápidamente, la meteoróloga de la Oficina Servicios Climáticos de la institución, Catalina Cortés, precisa que solo pueden hacer referencia a sus pronósticos donde se indica que tanto para agosto como para el trimestre en cuestión mantienen una tendencia a menos precipitación de lo normal en la zona central del país, lo que no implica que no vaya a llover, sino que se esperan un acumulado en el mes y en el trimestre que estaría bajo lo normal.

Pronósticos para la primavera

La proyección del trimestre comprendido entre agosto y octubre, prevé una condición bajo lo normal a normal al sur de la Región de Coquimbo, entre Curicó y Temuco y entre Punta Arenas y Puerto Williams. Con mayor seguridad, para esta primavera se espera una condición bajo lo normal para el interior de la Región de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

La excepción se daría entre la costa de la Región de La Araucanía y Puerto Natales en la Región de Magallanes con una condición normal a sobre lo normal de precipitación.

Cortés reconoce que las lluvias de junio y julio favorecieron en la disminución de los déficit y que, si nos ponemos en el escenario de que no se registren más lluvias, lo cual es bastante difícil, de igual forma los déficit de precipitación acumulada debiesen estar entre un rango cercano a un 40% y un superávit en torno a un 25% en la zona central.

La experta detalla que Santiago oscilaría entre un déficit de 30% a un superávit de 11% y en la zona sur el año terminaría entre un 30% de déficit y un 5% de superávit.

En particular, Temuco podría terminar este 2020 con un déficit que oscilaría entre 11 y 30%.

Nevadas y frío

Cada evento de precipitaciones en junio y julio estuvo asociado a importantes nevadas, las que redujeron e incluso invirtieron los déficit de nieve que se arrastraban desde el año pasado.

Los datos de la Dirección General de Aguas (DGA) revelan que a la fecha los acumulados de nieve superan largamente a los registrados durante el año 2019.

Así, desde la cuenca del río Rapel al sur, los niveles de acumulación superan, incluso, a los rangos históricos.

Otro efecto de las lluvias fue el frío. Por ejemplo, el 25 de junio en Santiago los termómetros marcaron -1.1ºC de mínima.

Mientras, en Punta Arenas, Cochrane y Chile Chico a fines de ese mes con temperaturas de entre -8 y -10ºC. En esa línea, se espera un trimestre con mañanas más frías de lo normal y tardes con temperaturas por sobre lo normal.