FNE pone el ojo en los textos escolares e inicia estudio económico

Actualidad

Esto, a raíz de que es un ítem que implica gastos por más de US$ 100 millones para el Estado y los privados.

Un estudio sobre el mercado de textos escolares inició la Fiscalía Nacional Económica, para analizar su evolución competitiva.

Uno de los motivos que llevó al persecutor a mirar este mercado es lo relevante que es el ítem tanto para el Estado como para los privados.

Se estima que se mueven US$ 116 millones. Esto se descompone por cerca de US$ 52 millones del presupuesto estatal y US$ 64 millones en el segmento privado, correspondiente a $ 160 mil por alumno.

Con esto, se dará inicio al cuarto estudio de mercado que hace la FNE dentro del marco de las nuevas facultades que le entregó la ley, después de la reforma impulsada en el gobierno de Michelle Bachelet. Ya se han mirado los mercados se rentas vitalicias, notarios y medicamentos.

Respecto a los textos escolares, el 80% del mercado está en manos de dos empresas para el segmento estatal.

En el privado se visualiza -a juicio de la FNE- las editoriales estarían obteniendo rentas supra competitivas. Por ejemplo, pese a que el segmento privado representa 10% de unidades vendidas, pero el 55% de las ventas en valor. Un texto es 29 veces más caro en este segmento que el que compra el Estado.

"Tenemos buenas razones para pensar que el mercado no está funcionando en óptimas condiciones", explicaron en la FNE y agregaron que no existe diferencias entre el libro del sector público y privado que justifique esta fuerte diferencia, lo que muestra problemas en el mercado.

En el segmento público el problema está en las licitaciones, donde hay barreras a la entrada de nuevos competidores.

Esto, dado que todas las editoriales que quieran competir por adjudicarse una licitación deben presentar el contenido completo del texto escolar al cual se postula, lo que favorece a editoriales que ya se han adjudicado el mismo texto escolar en licitaciones anteriores.

Así, en cada licitación hay tres competidores en promedio, incluso en casi la mitad de los procesos solo hay dos o menos postulantes.