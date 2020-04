FNE rechaza traspasar al Ministerio Público la acción penal en casos de colusión

Actualidad

El fiscal Ricardo Riesco apuntó que la agenda antiabusos es una buena medida porque profundiza las medidas "intrusivas" de la entidad para sus indagaciones.

"Se trata de un buen proyecto de ley". Con esas palabras inició su exposición la Fiscalía Nacional Económica (FNE), liderada por Ricardo Riesco, quien presentó sólo argumentos a favor de la agenda antiabusos anunciada por el gobierno de Sebastián Piñera para fortalecer la investigación y persecución de carteles en el marco de la comisión mixta de Economía, donde está siendo analizado el proyecto de ley.

"Chile cuenta con una legislación moderna, con estándares internacionales y sanciones duras contra la colusión, ya que no sólo apuntan a medidas administrativas, sino que también penales", sostuvo Riesco. Sin embargo, agregó que con la nueva normativa "no sólo se aumentan las sanciones en el texto legal, sino que nuestras facultades para perseguirlos".

El Fiscal dijo también que está en desacuerdo con traspasar al Ministerio Publico la acción penal en casos de colusión. "Por razones técnicas, la FNE rechaza total y absolutamente que la acción penal quede en manos del Ministerio Publico", señaló.

Entre los argumentos que justifican esta postura mencionó el riesgo de investigaciones paralelas, el efecto negativo sobre la delación compensada, la especialización alcanzada por la FNE y su efectividad en los casos de colusión, además del resguardo de la confidencialidad, entre otras.

"El 75% de las investigaciones en el mundo se hacen en base a una delación compensada, entonces todo lo que ponga en riesgo este mecanismo es una mala noticia para quienes perseguimos colusiones. Si hay investigaciones paralelas, todo terminará en juicio paralelos y eso acarrea otras aristas complejas como eventuales sentencias contradictorias", dice el fiscal.

Según Riesco, la FNE ha tenido manejo "casi inmaculado del mecanismo de confidencialidad algo que otras instituciones no pueden hacer", señaló refiriéndose a las facultades del Ministerio Público."Pese a toda admiración que siento por el Ministerio Púoblico no tiene toda la expertiz que ha acumulado la FNE. Quisiera recordar algunos casos como SQM, Cascadas, Caso Penta, La Polar, donde no han tenido sanciones para delicuentes de cuello y corbata", acusó el abogado.

Los avances de la normativa

En la sesión de esta mañana realizada en una combinación entre el formato remoto y presencial, Riesco hizo un recuento de cómo su entidad se ha ido robusteciendo con las sucesivas modificaciones de ley -primero la de 2003, luego la de 2009 y la última en 2016- tanto en materia penal, como en atribuciones investigadoras, siendo la última propuesta un "importante avance en este sentido".

Este proyecto de ley refuerza aún más "las medidas intrusivas", dijo Riesco, ya que faculta a la FNE de poder levantar el secreto bancario; notificar y solicitar información a las empresas en el extranjero cuando son sujeto de investigaciones; premiar y sancionar a entes públicos para acelerar las indagaciones en carteles; además de poder recopilar material fotográfico y en video para la presentación de sus acusaciones. "Este proyecto de ley da herramientas útiles a la FNE para perseguir colusiones", manifestó Riesco ante los parlamentarios.

"No basta con tener penas draconianas", apuntó el fiscal ante los parlamentarios. En su recuento hizo hincapié que en el pasado una de las grandes flaquezas fue la falta de herramientas para las indagaciones, porque antes de 2003 nunca se impuso penas máximas por falta de recursos legislativos que los apoyaran.

Sin embargo, en la última década han perseguido a más de 200 personas naturales y jurídicas, cuyo resultado permitió inyectar al fisco US$ 200 millones en materia de sanciones, sin contar con los US$ 50 millones de indemnización a los usuarios en el marco del caso Tissue.

Aún así, reconoció que luego de la ley del 30 de agosto de 2016 que restableció el delito de colusión en Chile, aún no se han podido acusar de nuevos grandes casos porque los crímenes se han hecho más sofisticados y se han hecho necesarias nuevas herramientas como las que propone la ley. "Es difícil investigar con los avances tecnológicos de hoy, ya que hay que recordar que son hechos que ocurren en la cladestinidad y requieren de nuestra máxima rigurosidad para evitar que salgan impunes", dijo Riesco.

En promedio una investigación de la FNE demora dos años y cuatro meses en culminarse, ya que "no es llegar y conseguir condenas", expresó el fiscal.