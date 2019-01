Fundador de Huawei respondió de todo a la prensa y habló por primera de la detención de su hija

Actualidad

"Gracias a los compañeros de celda de Meng Wanzhou, por tratarla amablemente. También aprecio la protección consular que el gobierno chino ha brindado para salvaguardar los derechos e intereses de mi hija como ciudadana china"

El fundador de Huawei, Ren Zhengfei se reunió en una mesa redonda con la prensa internacional y no evadió ninguna pregunta, sobre las acusaciones de espionaje, temas contingentes como seguridad, 5G, tecnología y, por supuesto, sobre la detención de su hija, Meng Wanzhou, en Canadá, a principios de diciembre.

El 15 de enero fue este encuentro, donde el ejecutivo chino agradeció a los periodistas el tiempo que le dedicaron. "Sé que no siempre hablo con mucha precisión, pero creo que esta ha sido una oportunidad fantástica para que nos conozcamos mejor".

"Después de nuestra reunión de hoy, creo que podemos tomar café juntos en alguna ocasión y tener conversaciones más informales. Sin embargo, por favor, no conviertan esas conversaciones casuales en sus titulares. Creo que tendremos más conversaciones de corazón a corazón. Una vez más, mi más sincero agradecimiento a todos", señaló.

A continuación, un resumen del encuentro con la prensa internacional (preguntas de los medios y respuestas de Ren Zhengfei).

Pregunta AP: ¿Qué garantías puede ofrecer a los clientes extranjeros de que Huawei puede proteger la seguridad de sus redes o proteger la confidencialidad de la información? Bajo las circunstancias legales de China, ¿qué puede decir Huawei a los clientes sobre los límites de sus capacidades para dar garantías al respecto?

El primer punto que quiero hacer es que, durante los últimos 30 años, nuestros productos se han utilizado en más de 170 países y regiones, atendiendo a más de 3 mil millones de usuarios en total. Hemos mantenido un sólido historial en seguridad. Huawei es una organización empresarial independiente. Cuando se trata de la seguridad cibernética y la protección de la privacidad, nos comprometemos a apoyar a nuestros clientes. Nunca haremos daño a ninguna nación ni a ningún individuo. En segundo lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha aclarado oficialmente que ninguna ley en China requiere que alguna compañía instale puertas traseras. Ni Huawei, ni yo personalmente, hemos recibido ninguna solicitud de ningún gobierno para proporcionar información de nuestros clientes.

Pregunta AP: ¿Qué puede y qué hará Huawei para tranquilizar a los clientes?

La atención centrada en el cliente ha estado en el núcleo de las operaciones comerciales de Huawei desde nuestra fundación. Nunca haremos nada para dañar los intereses de nuestros clientes. Apple es un ejemplo que admiramos en términos de protección de la privacidad. Vamos a aprender de Apple. Preferimos cerrar Huawei antes de hacer cualquier cosa que dañe los intereses de nuestros clientes, para buscar nuestras propias ganancias.

Pregunta The Wall Street Journal: Esperaba preguntarle por su hija, Meng. Hace poco más de un mes que estuvo detenida en Canadá. Me preguntaba cómo se siente al saber que esto fue una solicitud de [extradición]. Y dígame, ¿siente que su hija ha sido atacada porque es miembro de su familia y por su posición en Huawei?

Como debe saber, el caso de Meng Wanzhou en este momento se encuentra en un proceso legal. Entonces, preferimos dejarlo a un procedimiento legal. No voy a dar mucho comentario al respecto aquí.

Como padre de Meng Wanzhou, la extraño mucho. Y estoy profundamente agradecido a la justicia del Honorable Juez, William Ehrcke. También estoy muy agradecido con el fiscal John Gibb-Carsley y la fiscal Kerri Swift. También agradezco al Centro Correccional de Mujeres Alouette por su gestión humana. Gracias a los compañeros de celda de Meng Wanzhou, por tratarla amablemente. También aprecio la protección consular que el gobierno chino ha brindado para salvaguardar los derechos e intereses de Meng Wanzhou como ciudadana china.

Confío en que los sistemas legales de Canadá y Estados Unidos sean abiertos y justos, y llegarán a una conclusión justa. Haremos nuestro juicio después de que toda la evidencia se haga pública.

Pregunta CNBC: ¿Qué hará si hubiera una solicitud del gobierno chino para obtener datos de las redes?

Con respecto a lo que sucedería si se produjera el caso de seguridad cibernética implícita, creo que lo he dejado muy claro: nunca dañaremos los intereses de nuestros clientes.

Pregunta Fortune: Otra de las principales preocupaciones de las naciones extranjeras es que el gobierno de alguna manera es dueño de Huawei. Huawei afirma ser una empresa propiedad de los empleados, pero la forma exacta en que las acciones se distribuyen entre sus empleados sigue siendo un secreto. Si hiciera pública esa información o incluso hiciera pública a Huawei, seguramente habría resuelto todo lo sospechoso, entonces, ¿por qué mantiene la estructura de participación privada?

Primero, creo que hay muy pocas historias de éxito donde las empresas públicas se vuelven fuertes y grandes. El capital tiende a ser codicioso. Siempre que hay un interés inmediato, el capital tiende a quitárselo, y eso ciertamente comprometería la búsqueda a largo plazo de los ideales. Somos una empresa privada, por lo que podemos seguir comprometidos con nuestros ideales a largo plazo.

Desde que éramos una empresa relativamente pequeña, con solo varios cientos de empleados, hemos centrado todos nuestros esfuerzos en una dirección. Incluso a medida que crecimos, a varios miles, decenas de miles, o incluso hoy con más de 180,000 empleados, hemos mantenido el mismo enfoque a medida que avanzamos.

Nuestra inversión anual en I+D ha alcanzado entre 15 y 20 mil millones de dólares. Durante los próximos cinco años, invertiremos un total de más de 100 mil millones de dólares estadounidenses en I+D. Sin embargo, es poco probable que las empresas públicas hagan esto porque se enfocan en hacer que sus balances financieros se vean bien. Lo que más le importa a Huawei es la futura estructura de la industria. Nuestro sistema de toma de decisiones es diferente al de las empresas públicas. Es muy simple y estamos trabajando arduamente para hacer realidad la sociedad de la información.

Aquí tengo información para compartir con ustedes. Tenemos 96,768 empleados dueños de acciones. Hace solo unos días, el 12 de enero, completamos la elección de los nuevos representantes de los accionistas en 416 puestos de votación en más de 170 países y regiones. Todo el proceso de esta elección duró aproximadamente un año.

Nuestros empleados con acciones actualmente están trabajando en Huawei o son empleados retirados que han trabajado en Huawei durante años. No hay un solo individuo que posea ni un centavo de las acciones de Huawei sin trabajar en Huawei. No existe una institución externa o departamento gubernamental que sea propietario de nuestras acciones, ni siquiera un centavo.

Hoy, el número total de acciones que tengo personalmente dentro de Huawei es de 1.14%, y la participación que Steve Jobs tenía en Apple fue de 0.58%. Eso significa que todavía hay potencial para que mi estaca se diluya aún más. Debería aprender de Steve Jobs.

Pregunta Bloomberg: A la luz de los acontecimientos recientes, especialmente donde algunos países europeos también han dejado de usar los equipos de Huawei debido a las preocupaciones sobre la seguridad cibernética, ¿qué impacto tendrá esto en el negocio de Huawei?

Primero, siempre ha habido casos en que algunos clientes aceptan a Huawei y otros no. Esto no es nada nuevo en absoluto. Si solo unos pocos congresistas deciden que no se debe aceptar a Huawei, eso no representa a todo el gobierno. Podemos comunicarnos con las partes interesadas correctas. Si esas opiniones individuales se convierten en órdenes provenientes de un gobierno, es posible que tengamos que detener nuestras ventas allí.

Uno de los principales temas actualmente en cuestión es 5G. Si nos fijamos en 4G, no creo que haya ninguna controversia o debate al respecto. Por lo tanto, para productos donde no exista tal debate, continuaremos trabajando para impulsar nuestras ventas. Algunos países han decidido no comprar equipos de Huawei. Por lo tanto, podemos cambiar nuestro enfoque para servir mejor a los países que acogen a Huawei. Podemos construir redes de alta calidad en esos países para demostrar que somos dignos de confianza. Por lo tanto, es como una carrera pacífica desde un punto de vista técnico, y creo que eso es justo.

Pregunta The Wall Street Journal: Me preguntaba sobre el despliegue de las redes 5G en los próximos años. Hay una serie de países que aparentemente toman la iniciativa de Estados Unidos para poner nuevas restricciones a la participación de Huawei en 5G, y tal vez incluso restricciones más amplias además de eso. ¿Qué significa esto para Huawei...?

Como mencioné antes, en este momento nuestra inversión en I+D promedia entre 15 y 20 mil millones de dólares por año. Eso coloca a Huawei en la posición de las 5 mejores en todas las industrias del mundo en términos de intensidad de I + D. En total, se nos han concedido 87,805 patentes. En Estados Unidos hemos registrado 11,152 patentes de tecnología central. Estamos activamente involucrados en más de 360 organismos de estándares, donde hemos realizado más de 54,000 propuestas.

Así que somos los más fuertes en términos de capacidades de telecomunicaciones. Creo que la gente hará su propia comparación al final entre los países que eligen Huawei y los países que no trabajan con Huawei. Por supuesto, no hay manera de que podamos controlar su elección.

En términos de 5G, hemos firmado más de 30 contratos comerciales hoy, y ya hemos enviado 25,000 estaciones base de 5G. Tenemos 2,570 patentes 5G. Creo que, mientras desarrollemos productos muy atractivos, habrá clientes que inviertan en ellos.

Si tus productos no son buenos, no importa qué tan fuerte hagas la publicidad, nadie los comprará. Entonces, lo que más importa para Huawei es trabajar para optimizar nuestra administración interna, mejorar nuestros productos y mejorar nuestros servicios. Creo que en eso debemos trabajar para enfrentar los desafíos de este mundo cambiante.

Pregunta Mobile World Live: La guerra comercial que se está desarrollando con Estados Unidos parece haber ido más allá de una guerra comercial, y el término "guerra fría" ha empezado a surgir. Observando el campo de la tecnología - GSM y CDMA- ¿qué piensa de esos dos campos tecnológicos? ¿Lideran EE.UU. y China estos campos en tecnología, la cual enfrenta vientos similares a los que vemos en plataformas móviles como Android y iOS?

Quiero usar el ejemplo de los ferrocarriles para responder a esta pregunta. Alguna vez tuvimos estándares diversificados: una pista estrecha, una pista estándar y una pista ancha. Esto sumó muchas dificultades a la industria del transporte en todo el mundo. Del mismo modo, en el área de las comunicaciones, también hemos pasado por un período en el que coexistían diferentes estándares. Eso también incrementó los costos de despliegue de las redes. Hemos visto eso para 3G y 4G. Con el propósito de unificar las redes de comunicaciones, hemos trabajado duro para crear un estándar global unificado. Creo que el estándar 5G sirve como una muy buena base para que la humanidad avance hacia un mundo inteligente. La división arbitraria de la tecnología en dos campos diferentes solo dañará los intereses globales. Creo que los ideales de la comunidad tecnológica y los científicos, así como la sabiduría de los líderes políticos que se unen, determinarán el futuro de la humanidad. Personalmente, apoyo firmemente los estándares globales unificados.

Pregunta The Wall Street Journal: ... solo quería hablar un poco sobre su relación personal con la Sra. Meng, como su hija, y cómo eso se traduce al lugar de trabajo en Huawei.

En cuanto a la relación entre Meng y yo como padre e hija, diría que es una relación estrecha en algunos aspectos y no tan estrecha en otros.

¿Por qué digo que no tan estrecha? A lo largo de su infancia, estuve en el servicio militar, lo que significaba que cada año estuve ausente durante 11 meses, pasando un mes con mi familia. Meng tuvo que ir a la escuela, y después de la escuela, ella tuvo que hacer su tarea. Por lo tanto, nuestra conexión durante su infancia y adolescencia no fue tan fuerte. Además, cuando empecé con Huawei, tuve que luchar por la supervivencia de esta empresa, pasando 16 horas al día en la oficina. Tengo un hijo y dos hijas, y no creo que mi relación con ellos fuera muy estrecha. Como padre, me siento en deuda con ellos. Una vez hablé con todos ellos, preguntándoles si preferirían que pasáramos más tiempo juntos como familia. La alternativa que les di fue que yo construyera una plataforma sobre la cual pudieran crecer. Su respuesta fue, bueno, elegiremos una plataforma para nuestro desarrollo profesional.

Dentro de Huawei, el sistema de gestión está basado en procesos. Los procesos son cosas frías, y yo no superviso directamente las responsabilidades de la Sra. Meng, por lo que tampoco tenemos una conexión sólida en el lugar de trabajo. Por supuesto, tal vez después de mi retiro, haré todo lo posible para compensar por todas esas cosas.

Pregunta Bloomberg: ¿Cuál es el mensaje que desea comunicar a través de nosotros al gobierno de Estados Unidos?

El mensaje a Estados Unidos que deseo comunicar es colaboración y éxito compartido. En nuestro mundo de alta tecnología, cada vez más es imposible que una sola empresa o incluso un solo país lo haga todo.

En la era de la industrialización, tal vez una sola nación tenía todas las capacidades necesarias para producir una máquina textil completa, un tren completo o una nave completa. Estamos en un mundo de información. En una sociedad de la información, la interdependencia entre unos y otros es muy significativa. Y son estas interdependencias las que hacen que la sociedad progrese aún más rápido. La sociedad de la información que vamos a ver será masiva. Ninguna oportunidad única de mercado puede ser sostenida o respaldada por una sola compañía. En su lugar, exige los esfuerzos concertados de miles o incluso decenas de miles de empresas que trabajan juntas.

Pregunta Financial Times: Muchas personas dicen que las sospechas en torno al 5G de Huawei en Europa y Estados Unidos no se trata solo de tecnología. También se trata de política. Algunas personas incluso argumentan que Huawei encarna perfectamente la guerra fría que se desarrolla entre China y Estados Unidos. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Primero, diría que Huawei no es tan importante. Somos como una pequeña semilla de sésamo, atrapada en medio del conflicto entre dos grandes potencias. ¿Qué papel podemos desempeñar? El conflicto comercial entre China y Estados Unidos no ha tenido un impacto importante en nuestro negocio. Se espera que continuemos nuestro crecimiento en 2019, pero ese crecimiento no será superior al 20%.

En segundo lugar, algunas personas en Occidente creen que los equipos de Huawei están marcados con algún tipo de ideología. Eso es tan absurdo como la gente que destruía las máquinas textiles durante la Revolución Industrial, ya que pensaban que las máquinas textiles avanzadas causarían una disrupción en el mundo. Nosotros solo proporcionamos equipo a los operadores de telecomunicaciones, y ese equipo no tiene una ideología. Está controlado por operadores de telecomunicaciones, no por Huawei. Así que definitivamente espero que las personas no vuelvan a los viejos tiempos de la Revolución Industrial, cuando las máquinas textiles estaban siendo destrozadas.

Pregunta CNBC: Solo quiero preguntar sobre la perspectiva de su negocio para el año.

Sr. Ren: En 2019 podríamos enfrentar desafíos y dificultades en el mercado internacional. Por eso dije antes que nuestro crecimiento el próximo año sería inferior al 20%, y creo que nuestros ingresos anuales para 2019 probablemente rondarán los 125 mil millones de dólares. No aprovecharemos las dificultades que enfrentan nuestros pares como Nokia y Ericsson para aprovechar su participación de mercado. También creo que el entorno macro está a su favor, porque hay restricciones para Huawei en algunos países, pero no hay restricciones para esas compañías. Por lo tanto, creo que pueden tener más oportunidades que Huawei.