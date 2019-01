Fundador de Kepler: La clave está en capacitación en ciberseguridad

Actualidad

Uno de los fundadores de Kepler Data Recovery, empresa dedicada a la protección de datos hace ya 16 años, Hugo Galilea, analiza lo sucedido con Ariztía y Agrosuper, empresas que denuncian en sus páginas web ser víctimas de suplantación de nombre y sitios de web falsos.

-¿Se pueden evitar estos fraudes?

-Lo que hay que realizar en este tipo de empresas es una campaña de cibercapacitación, donde nos permitan enseñarles a los usuarios a no abrir correos desde fuentes de dudosa procedencia, no ejecutar documentos ni programas que se encuentren incorporados en el correo y no abrir links directos desde un correo recibido. Esa es la clave: capacitación en ciberseguridad.

-¿Se encuentran preparadas las empresas chilenas ante este tipo de delitos?

-Creo que los ataques que hemos visto, nos han permitido que tengamos una conciencia activa, que tengamos un mes dedicado 100% a la ciberseguridad con presupuesto del Estado y lo anterior ha servido para que las empresas y personas aprendan a cuidarse en el ciberespacio. Es un camino que estamos empezando hoy y no termina, ya que siempre hay que estarse capacitando.

-¿De que manera se pueden proteger las empresas?

-Lo primero es tomar cibercapacitaciones de seguridad de al menos un año, donde las personas tienen que aprender a través de un programa estructurado, con simulación de ataques y aprender y entender que no puede abrir ciertos correos aunque le parezcan confiables.

-¿Chile es atractivo para los ciberdelitos?

-Es un país muy atractivo para los cibercriminales: por un lado somos un país altamente digitalizado y que tenemos un crecimiento y base importante de transacciones por Internet. Y luego, tenemos una legislación antigua y la inversión en ciberseguridad hoy es baja.