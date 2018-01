G&M logra garantías sobre activos en Chile

Actualidad

El grupo peruano de ingeniería e infraestructura Graña y Montero (G&M) logró el refinanciamiento de sus deudas en dos líneas de crédito (una por US$ 200 millones y otra por US$ 140 millones). Además, consiguió el otorgamiento de garantías sobre sus activos en Perú y Chile por US$ 340 millones en contratos suscritos con más de 16 acreedores, entre bancos y otras instituciones financieras.

Morales & Besa precisó que trabajó en el otorgamiento de una garantía en Chile y un reconocimiento de deuda, de la cual se obtuvo y perfeccionó una prenda sobre las acciones de CAM Chile SpA, filial de G&N. “Este proceso fue difícil debido a la cantidad de partes involucradas”, dijo Carey en un comunicado.