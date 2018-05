Ganancias de CCU crecen 21,8% en primer trimestre de este año

Actualidad

La compañía destacó el positivo inicio de año, en que los Ingresos por Ventas aumentaron 5,2%, y señaló que durante el resto de 2018 continuará “implementando una estrategia de crecimiento rentable y sustentable”.

Como un "sólido primer trimestre" calificó CCU el resultado obtenido en los tres primeros meses de 2018. En el periodo, las utilidades de la compañía alcanzaron a $ 56.745 millones, lo que representa un incremento de 21,8% en relación con igual lapso de 2017, de acuerdo a los Estados Financieros enviados hoy a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

"Los resultados del primer trimestre iniciaron el año con un impulso positivo. Durante el resto de 2018, continuaremos implementando nuestra estrategia de crecimiento rentable y sustentable, apoyado en nuestro programa ExCCelencia CCU, en todos los segmentos operativos, a través de la gestión de ingresos, las mejoras en eficiencia, el foco puesto en ejecución y nuestro sólido portafolio de marcas", afirmó la empresa en su Análisis Razonado.

A marzo de 2018, el EBITDA de la compañía tuvo un alza de 12,3%, llegando a $ 112.570 millones, impulsado por el crecimiento de 65,9% del segmento de operación Negocios Internacionales y el incremento de 6,8% del segmento Chile. Por su parte, el segmento de operación Vinos registró una caída de 48,6%.

En cuanto a sus Ingresos por Ventas, éstos aumentaron 5,2%, por efecto de un incremento de un 3,7% en los volúmenes consolidados y un 1,5% de alza en precio promedio en pesos.

En el Segmento de Operación Negocios Internacionales, compuesto por Argentina, Uruguay y Paraguay, los ingresos fueron 16% superiores a los de 2017, dado el aumento de 22,1% en volumen. En este caso, el principal impulsor fue Argentina, donde el consumo per cápita de cerveza sigue aumentando y se han reportado positivos resultados de la estrategia de empaque de conveniencia. En el Segmento de Operación Chile, los Ingresos por venta crecieron 3,7%, impulsados por un alza de 5,6% en el precio promedio, mientras que en el segmento de Operación Vinos las ventas bajaron 7,6%.

Por otra parte, el pasado 2 de mayo, CCU Argentina y Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.(ABI) celebraron los contratos en los cuales CCU Argentina puso término anticipado a la licencia en Argentina de la marca Budweiser a cambio de un portafolio de marcas de cerveza que representa un volumen similar, luego de haber recibido el 27 de abril la aprobación de los contratos de parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

En la transacción, CCU recibió las marcas Isenbeck, Norte, Iguana, Báltica, y Diosa, además de las licencias para Warsteiner and Groslch. La operación incluye un pago inicial a CCU Argentina de US$ 306 millones, más US$ 10 millones por la producción de Budweiser durante el primer año, y hasta US$ 28 millones por año, en un plazo de hasta tres años, dependiendo del volumen y del plazo que tome la transición de la producción y/o comercialización de las marcas.