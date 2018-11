Ganancias de CMPC alcanzan los US$ 390 millones

Actualidad

Positivos resultados mostró el holding chileno CMPC, controlado por la familia Matte, luego de alcanzar ganancias al tercer trimestre de este año por US$ 390 millones, superior a los US$ 98 millones obtenidos al mismo período del año pasado. En la misma línea, los ingresos por ventas de la compañía totalizaron US$ 4.736 millones, lo que representa una cifra 24% superior a los ingresos registrados a septiembre del 2017 cuando llegaron a los US$ 3.831 millones. Según explicó el holding, este resultado se debe principalmente al “positivo entorno del mercado de la celulosa”.