Ganancias de Embotelladora Andina se incrementaron un 30% en 2017

La compañía cerró el ejercicio con cifras positivas a pesar de la contracción en el volumen de ventas en Brasil, Argentina y Chile.

Al cierre de 2017, Embotelladora Andina totalizó ganancias por US$ 191 millones, un 30% más que en 2016, cuando alcanzó los US$ 147 millones. En el último trimestre del año la cifra ascendió a los US$ 72 millones.

En el caso de los ingresos, la compañía experimentó un tibio crecimiento de un 4%, cerrando en US$ 3.000 millones, frente a los US$ 2.891 millones del año anterior.

En el ejercicio la compañía experimentó una contracción del 2,9% en el volumen de ventas en Brasil, Argentina y Chile. Eso sí, en el cuarto trimestre éstas fueron al alza, creciendo un 1,4% respecto al mismo período en 2016.

Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina señaló que los resultados son positivos "a pesar del complejo escenario macroeconómico al que se vieron enfrentados los países en que operamos".

"Por otro lado, el foco que hemos puesto en la ejecución en el mercado nos llevó a mostrar ganancias de participación de mercado en todas nuestras franquicias, durante el cuarto trimestre de 2017", agregó.