Ganancias de matrices de Angelini, Luksic y Matte se disparan 218%

Actualidad

Sociedades de los principales grupos del país (AntarChile, Quiñenco y Minera Valparaíso) ganaron US$ 688 millones en la primera mitad del año.

En el primer semestre del año, el negocio forestal volvió a impulsar con fuerza los resultados de AntarChile y Minera Valparaíso, las sociedades matrices de los grupos Angelini y Matte, respectivamente. Quiñenco, del grupo Luksic, se vio favorecida por negocios no recurrentes.

Así, las sociedades matrices de los tres principales grupos económicos del país evidenciaron una fuerte alza en sus resultados durante la primera mitad del año.

Al sumar las utilidades de AntarChile, Quiñenco y Minera Valparaíso se llega a los US$ 688 millones, un alza de 218% respecto al primer semestre del año pasado.

La sociedad ligada al grupo Angelini lidera este listado, con ganancias por US$ 393 millones, cifra superior a los US$ 137 millones registrados a junio 2017. Según explicó la empresa, en el primer semestre de 2018 se registró un aumento en el resultado operacional de US$ 414 millones, sumado a un resultado no operacional menos negativo en US$ 117 millones con respecto a igual periodo de 2017.

Se precisó que el incremento en el resultado operacional se registró principalmente en el sector forestal, donde la afiliada indirecta Arauco mejoró su desempeño producto de mayores ingresos en todas las líneas de negocio, destacando la de celulosa, como consecuencia de los mayores precios observados durante el primer semestre de este año.

Quiñenco ganó US$ 183 millones en el periodo, frente a los US$ 51 millones de igual lapso del año pasado. El alza se debió por un efecto no recurrente contable en el sector transporte en 2017 y por una ganancia asociada a una transacción realizada por CCU (la terminación anticipada de la licencia de Budweiser en Argentina).

El resultado atribuible a los controladores de Minera Valparaíso, en tanto, presentó una utilidad de US$ 112 millones, un aumento de US$ 28 millones (34,19%) respecto del periodo anterior.

Según la empresa, este aumento fue por mayores resultados de su coligada Empresas CMPC, donde Minera tiene una participación indirecta de 19,13%, lo que impactó positivamente la utilidad de la sociedad en US$44 millones.

Lo anterior –detalló la empresa- fue contrarrestado parcialmente por la disminución en los resultados de Colbún que generó un menor resultado en las utilidades de Minera de US$ 6 millones, por la disminución de los resultados de su filial Puertos y Logística con un menor resultado de US$ 2millones, y por la disminución de resultados de sus relacionadas Almendral y Bicecorp con un menor resultado en las utilidades de US$ 3,6 millones.