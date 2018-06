Actualidad Ganancias de matrices de los Angelini y Matte se disparan gracias al alza de la celulosa Quiñenco, ligada al grupo Luksic, redujo sus utilidades en el primer trimestre por menores ingresos financieros y una mayor pérdida por unidades de reajuste. El negocio forestal impulsó con fuerza los resultados de AntarChile y Minera Valparaíso, las sociedades matrices de los grupos Angelini y Matte, respectivamente. Durante el primer trimestre del año, la ganancia de AntarChile se disparó 466%, hasta llegar a los US$ 168,8 millones. “El incremento en el resultado operacional se apreció principalmente en el sector forestal: la afiliada indirecta Arauco mejoró su desempeño obteniendo mayores ingresos en todas las líneas de negocio, destacando la línea de celulosa, producto de los mejores precios observados durante el primer trimestre”, dijo la compañía al analizar sus resultados, en los que el sector combustible registró una caída en el resultado operacional en moneda local, proveniente principalmente de la afiliada indirecta Copec donde registró una reducción de sus márgenes y un menor efecto en revalorización de inventarios en Chile. Por su parte, Minera Valparaíso registró una utilidad de US$ 61,7 millones a marzo, lo que representó un aumento de 98,8% respecto del resultado del ejercicio anterior. Al analizar sus resultados, la compañía explicó que el aumento en las utilidades de US$ 30,7 millones se explicó principalmente por mayores resultados de su sociedad coligada Empresas CMPC, donde Minera tiene una participación indirecta de 19,17%. La firma dijo que también se benefició de los resultados de su sociedad controlada Colbún. Todo lo anterior, precisó, fue contrarrestado parcialmente por la disminución en los resultados de su sociedad filial Puertos y Logística y por la baja en las relacionadas Almendral y Bicecorp. Quiñenco, sociedad ligada al grupo Luksuc, registró una baja de 17,2% en sus utilidades durante el primer cuarto del año, alcanzando los US$ 60,7 millones. La empresa explicó que la variación se debió principalmente por la menor ganancia a nivel corporativo, atribuible a un menor resultado tributario, ingresos financieros más bajos y una mayor pérdida por unidades de reajuste. Precisó que en el sector energía, aunque la ganancia bruta de Enex aumentó 3,4%, basado principalmente en un mejor desempeño en combustibles y lubricantes, en parte compensado por un menor efecto favorable de la valorización de inventarios en el trimestre actual, el resultado final fue afectado por mayores gastos de transporte y de las estaciones de servicio. Invexans registró una variación negativa en su resultado neto, producto mayormente de la ganancia por la venta de propiedades efectuadas en 2017. Otras firmas como CCU y Banco de Chile aportaron de manera positiva a la sociedad matriz. Noticias Relacionadas Actualidad FNE pide al TDLC sanciones por colusión contra 111 médicos cirujanos de la V Región Actualidad Ahora en DF: ¿Cómo cobrar los $ 7.000 de la compensación? Actualidad Se despeja el camino para el pago de los $ 7 mil de la colusión del confort

