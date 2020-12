Actualidad

Desde el gremio definen como "un golpe tremendo" el retroceso en el Plan Paso a Paso, ya que no podrán operar en comunas en transición.

La semana ya había sido difícil para el retorno de los gimnasios. Les habían permitido operar en comunas en Fase 3 con el 10% del aforo, solución que según la presidenta de la Asociación de Gimnasios y gerenta general de Sportlife, Marcela Díaz, era "inviable".

Ahora recibieron la noticia de que la Región Metropolitana retrocede a Fase 2 y que los gimnasios no van a poder operar. Díaz señala que "ya no sabemos qué hacer. Este es un golpe tremendo".

Detalla que junto con tener que cerrar sus puertas, ya se inició el pago de créditos Covid, por lo que el rubro se encuentra en un situación compleja en el ámbito financiero.

Frente a esto, la líder gremial recalca que "necesitamos ayuda económica de parte del gobierno para sobrevivir" y que en el gremio no entienden "que se abra las fronteras a viajeros de otros países y acto seguido cierran las posibilidades del comercio chileno a los chilenos".

Vuelve a escuchar a Marcela Díaz, gerenta general de Sportlife en conversación con Marily Lüders sobre la situación de la industria en pandemia

Alfredo de Goyeneche, CEO de Latamfit Chile-operador de gimnasios Smartfit y O2-coincide con Díaz con que "esto es bien catastrófico para el sector".

El ejecutivo comenta que entienden la decisión del gobierno de retroceder en el Plan Paso a Paso, pero no que los gimnasios no puedan operar y otros negocios sí. "Lo que nosotros criticamos es por qué nos han discriminado tanto, cuando los gimnasios no tenemos casos de Covid-19 generados en nuestros recintos", apunta.

Recalca que "da rabia que ha habido discriminación absurda, arbitraria e injustificada hacia los gimnasios". "Ha sido super dificil operar, sin embargo sí permiten funcionar a los restaurantes donde las personas están a un metro sin mascarilla", señala.