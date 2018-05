Actualidad Gobierno formalizará Uber pero con mayores exigencias En Transantiago, ministra dijo que sumarán 700 buses al sistema. Con el fin de que todos los medios de transporte compitan en igualdad de condiciones, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, anunció en la cuenta pública de la cartera que impulsará la formalización de Uber en Chile. “Todos los modelos deben competir en igualdad de condiciones”, señaló. La titular de la cartera reconoció que la empresa internacional (basada en una aplicación tecnológica) opera en condiciones de mayor ventaja que los taxis y que es necesario igualar la cancha para que puedan operar. “Claramente los servicios que se entregan por plataformas no tienen las mismas condiciones y requerimientos que se imponen a los servicios registrados, por lo que a mi juicio debiera incorporarse el requerimiento de conductor profesional, las revisiones técnicas en las mismas exigencias que se hacen a los taxis, la entrega de información de viajes, no de las personas, pero de los viajes que es información valiosa para la planificación”, aseguró. A su vez precisó que es necesario introducir cambios a los taxis como la implementación de taxímetros electrónicos y tener apoyo para la creación de plataformas similares. “Creemos también que a los sistemas de taxis se debería apoyar con plataformas similares. Los taxis no van a áreas poco densas porque la probabilidad de encontrar un pasajero es mucho más baja. Eso tiene una racionalidad, pero si ellos pudieran usar taxímetro electrónico y una forma de servicios también a pedido para las áreas menos densas, estarían compitiendo en igualdad de condiciones”, dice. La autoridad agregó que lo que se busca con estos cambios es garantizar el servicio al pasajero, “con medidas de seguridad y que pague lo justo, esas son las prioridades con la que estamos trabajando”, precisó. Más buses Frente a la futura licitación del Transantiago, Hutt reiteró que ésta se realizará hacia fin de año y que esperan renovar este año 700 buses para el sistema, incluyendo una cantidad importante de buses eléctricos. “Existen 600 que se deben renovar por contrato”, explicó. Reiteró que la idea es concesionar zonas mucho más reducidas y por tiempos más acotados “fáciles de reemplazar si no cumplen y que los activos -que son una gran barrera de entrada- estén disponibles desde el sistema”, aclaró. Agregó la necesidad de mejorar la gestión, así como la recolección y procesamiento de información. Noticias Relacionadas Actualidad La respuesta de Luksic ante compleja situación en Canal 13 y Banco de Chile Actualidad CMPC detiene planta en Brasil tras paro de transporte Actualidad Hutt anuncia que formalizará servicio de Uber pero con mayores exigencias

