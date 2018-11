Gobierno propone baja de 80% en cargos de acceso de telefonía móvil

Actualidad

Se prevé una dura batalla entre los dominantes (Movistar y Entel) y los desafiantes (Wom, VTR, además de Claro) sobre los precios que regirán al sector en los próximos cinco años.

El Gobierno presentó su propuesta para fijar las tarifas de la telefonía móvil que regirán a la industria entre los años 2019 y 2024. La decisión de la autoridad ya prevé una dura disputa entre los dominantes (Movistar y Entel) y los desafiantes (Wom y VTR, además de Claro) sobre los precios que regirán al sector en los próximos cinco años.

A través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), se planteó una baja promedio en torno a 80% en los cargos de acceso, que es el cobro que realiza una telefónica a otra por terminar una llamada en su red y que representan cerca del 95% de la tarifa final.

Según la Ley, los cargos de acceso son fijados cada cinco años y el último proceso que se realizó en 2014 concluyó con una reducción de 73%. Hoy, el promedio es de $ 8,76 el minuto.

Para el actual proceso, la Subtel propuso un cargo de acceso promedio de $ 1,36 el minuto, con lo cual busca generar mayor competencia en el sector.

La Subtel hizo público el denominado Informe de Objeciones y Contraproposiciones, que es el pronunciamiento que hacen los ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Economía a las propuestas tarifarias hechas por las concesionarias.

En caso de que no haya acuerdo entre la subsecretaría y las empresas, estas últimas podrán solicitar la opinión de una comisión pericial. La idea es que los decretos estén listos el 25 de enero de 2019.

No obstante, desde ya se prevé una dura batalla.

Movistar y Entel, que lideran este mercado sumando una participación superior al 60%, propusieron una reducción en torno al 35% promedio. En el caso de la firma con sede en Madrid, España, se propuso un cargo de acceso de $ 5,88 el minuto, mientras la compañía ligada a las familias Hurtado y Matte planteó que la cifra bajara hasta los $ 5,71 el minuto. Según las empresas, una baja muy pronunciada en los cargos de acceso repercutirá en menores inversiones, lo que derivaría en una deficiente calidad de servicios para los usuarios.

Por su parte, Claro, VTR y Wom plantearon una baja promedio de 94% en los cargos de acceso. En el caso del operador ligado al magnate mexicano Carlos Slim, se propuso $ 1,27 el minuto, mientras las dos últimas telefónicas fueron más allá y solicitaron un cargo de acceso de $ 0,16 y $ 0,22, respectivamente.

Para estas compañías, un monto más bajo posibilitará la generación de una mayor competencia en la industria, lo que repercutirá precios más baratos para los abonados.

Estas tres empresas, debido a que tienen una menor cantidad de suscriptores, deben gastar una mayor cantidad de recursos por concepto de cargos de acceso, a diferencia de los líderes Movistar y Entel.

El proceso tarifario, según ha planteado la autoridad, es netamente técnico. No obstante, si se llega a comisión de peritos (las empresas nombran a un experto, la Subtel a otro y un tercero de común acuerdo), en la industria se espera que las negociaciones incluirán intensas gestiones de parte de ciertos actores para hacer valer su posición.

En esta instancia, se estima que la propuesta de la Subtel podría subir alrededor de $ 1 el minuto, con lo cual la tarifa final quedaría en torno a los $ 3 el minuto.

Efectos en los clientes

Según cifras a marzo de este año, casi un 58% de los abonados a la telefonía móvil, unos 13,7 millones de usuarios, pertenecen al segmento de prepago; es decir, no tienen contratado un plan comercial con una compañía. Estos clientes serán los más beneficiados con una baja de tarifas, pues pagan en promedio unos $ 60 por minuto.

Asimismo, se espera que los clientes con contrato, poco más de 10 millones, también se ven favorecidos por la mayor competencia que se generaría con una reducción en los cargos de acceso.

Entre los más caros de la OCDE

Chile se ubica entre los 10 mercados de la OCDE con los precios más caros en telefonía e internet móvil.

A fines del año pasado, el club de países más ricos del mundo desarrolló nuevas metodologías para comparar las tarifas minoristas de los servicios de telecomunicaciones con el fin de evaluar los niveles de precios pagados por los consumidores en las naciones integrantes.

Para el caso del servicio de banda ancha y voz móvil de un usuario medio (con cálculos a Paridad del Poder de Compra y con cifras a mayo de 2017), la canasta OCDE tiene un valor promedio de US$ 29,78 con IVA incluido.

Luxemburgo lidera el ránking con la tarifa más baja: US$ 9,85, mientras Grecia cierra el listado con un precio de US$ 82,84.

En el caso de Chile, el valor de la canasta para un usuario medio es de US$ 41,32, que incluye un plan de datos de 3GB y hasta 600 minutos para hablar desde el celular.