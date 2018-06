Golpe a los notarios: FNE propone reforma estructural al mercado

Actualidad

La Fiscalía comprobó que el nivel de competencia en el área es insuficiente. Una de las medidas que proponen es que cualquier persona pueda ejercer el cargo, mientras cumpla con requisitos mínimos establecidos por un regulador.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó hoy el informe preliminar del Estudio de Mercado sobre Notarios -que comenzó en julio del año pasado- que muestra el diagnóstico y las propuestas de la Fiscalía para mejorar la competencia en este mercado.

El informe da cuenta de la necesidad de una reforma estructural ya que comprobó la hipótesis de falta de competencia en el área. "La intensidad de competencia en el mercado de notarios es insuficiente, existiendo espacios de mejora regulatoria para corregir este aspecto", dijo el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.

El estudio revela que sólo 17 servicios concentran el 90% de la demanda notarial, que las personas tardan aproximadamente 1 hora y 13 minutos en realizar trámites notariales, que aquellas notarías que enfrentan mayor competencia tienen mejor calidad de servicio, que los aranceles vigentes no se cumplen, y que las rentas obtenidas por quienes prestan el servicio son elevadas, llegando a los $ 14 millones de pesos mensuales, en promedio a nivel nacional, y a $ 24 millones promedio en Santiago Centro.

Luego, considerando la regulación vigente y la información sobre el funcionamiento de las notarías, se observó tres ámbitos principales en que se generan obstáculos para el funcionamiento competitivo del mercado. Éstos son las barreras legales de entrada para operar en el mercado, una regulación muy restrictiva en relación a la conducta comercial de los notarios y una regulación muy detallada en cuanto a la forma en que deben proveerse los servicios, lo que impide la innovación y el uso de tecnologías modernas.

Tomando en cuenta estos impedimentos, en el informe se realiza un cálculo de las rentas monopólicas, que se cifran en torno a los US$ 25 millones; las ineficiencias productivas, que son de aproximadamente US$ 80 millones; y los costos indirectos que se derivan del funcionamiento actual de las notarías, situados entre US$ 33 millones y US$ 44 millones. Por tanto, a nivel agregado se podría ahorrar entre US$ 138 y US$ 149 millones al año, o entre 88% y 95% de los ingresos del sistema notarial.

Este es el segundo estudio de mercado que realiza la Fiscalía, luego de que en la última modificación legal realizada al Decreto Ley 211, se le confiriera la facultad de desarrollar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados y, en los casos que correspondiera, hacer recomendaciones sobre modificaciones normativas a la autoridad.

El primer estudio abordó el mercado de las Rentas Vitalicias y las recomendaciones fueron entregadas a los ministerios de Hacienda y Trabajo en marzo de 2018. Además, desde abril se encuentra en desarrollo un Estudio de Mercado sobre Medicamentos.

Las medidas

Tras realizar el diagnóstico del mercado, la FNE propone al gobierno una serie de modificaciones:

1. Revisión de funciones notariales

Se propone, como medida general revisar el número de trámites y funciones asignados a los notarios.

2. Reforma estructural al sistema

-Modificar normas de entrada al mercado, permitiendo el libre ingreso y creación de notarías.

-Modificar las reglas de conducta comercial de los notarios, entregando mayor libertad a los notarios para estructurar su negocio desde el punto de vista comercial.

-Modificar las reglas que regulan la forma en que debe proveerse el servicio, manteniendo a nivel legal solo funciones u objetivos dejando la definición de los medios para lograr dichos objetivos a regulación administrativa.

-Estandarizar la forma de generar, almacenar y transmitir información, permitiendo mejor interconexión con, por ejemplo, los Conservadores de Bienes Raíces.

-Reemplazar el actual fiscalizador por uno nuevo que tenga jurisdicción en todo el país.

3. Reformas para un periodo de adecuación

-Realizar los cambios propuestos en relación con la estructura regulatoria de las funciones notariales, con la estandarización de la forma en que se genera, almacena y transmite la información, y con la modificación del ente fiscalizador.

-Creación de una categoría "notarios certificadores" que se hagan cargo de las funciones primordialmente mecánicas bajo un esquema de mayor competencia.

-Mantener a los notarios públicos actuales proveyendo los servicios de mayor importancia pública, pero modificando sustancialmente la forma en que se eligen.

En este último punto, respecto a quienes pueden ofrecer servicios notariales, la FNE propone que se reemplace la regla actual que limita que la actividad sea realizada por abogados con al menos un año de experiencia, por una que permita que cualquier persona pueda ejercer el cargo, siempre que cumpla con requisitos mínimos establecidos por un regulador.

"Lo anterior, especialmente considerando que, como se ha argumentado, en muchos de los trámites, analizados por la FNE, no se requiere de conocimientos legales sustantivos para llevar a cabo la función", dice el documento.

Durante la realización del estudio, la Fiscalía contó con la asesoría de los abogados Enrique Barros y Felipe Bulnes y de los economistas Claudio Agostini y Eduardo Engel.

El documento actual estará disponible para comentarios hasta el 17 de julio.

Vea el informe preliminar completo aquí.

En desarrollo...