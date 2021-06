Gremios productivos se declaran en contra del "cortocircuito epidémico" propuesto por Colmed

Actualidad

Desde el comercio señalan que el costo es muy alto para el sector, mientras que la construcción y la minería se defienden con las pocas tasas de contagio en sus sectores.

El Colegio Médico (Colmed) presentó en la mañana de hoy lunes su propuesta "Estrategia Sociosanitario Covid Cero", que busca endurecer las medidas para hacer frente a la pandemia. Y uno de los principales puntos que plantea es un "cortocircuito epidémico" por un período máximo de tres semanas.

La iniciativa implica el cierre de toda actividad económica no vinculada a la producción y comercialización minorista de bienes esenciales indispensables para los hogares (alimentos y medicamentos), el sector salud y los servicios básicos como agua, electricidad, gas y telecomunicaciones.

Pero la estrategia no fue bien acogida por los gremios relacionados al comercio. Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, "la propuesta del Colmed llega un poco tarde, ya que hemos visto que las cuarentenas más estrictas no están funcionando", señaló. "Como gremio hemos postulado que economía y salud no deben enfrentarse y que cerrar todas las actividades productivas no esenciales del país tampoco es la solución".

El dirigente recalcó que "el plan propuesto conlleva un costo enorme y con resultados inciertos, que seguirán afectando a nuestro sector que ha sido fuertemente golpeado por esta crisis sanitaria, donde ya se han perdido 240 mil empleos".

Para el presidente de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), Ricardo Margulis, "la propuesta del Colmed si bien busca aportar al control de la pandemia, nos parece que queda desajustada a los tiempos actuales, tomando en cuenta que las cuarentenas han perdido eficacia en la población", advirtió. "Las PYME y el comercio no pueden seguir pagando el alto costo de enfrentar este tema. Aquí la inoculación y la responsabilidad de cada chileno es fundamental para superar la pandemia".

Margulis explicó en que "el turismo y muchas otras actividades no tienen espaldas para sostenerse en un plan como el que propone el Colmed".

En tanto, la presidenta de la Asociación de Marcas del Retail, Paula Valverde, planteó que "lo que propone el Colmed hasta ahora es solo un insumo más en la discusión, que es respetable, pero no podemos reaccionar sobre propuestas, sino sobre realidades". La representante se preguntó que "si de existir un cierre productivo, ¿tenemos la certeza que se podrá fiscalizar a esos sectores informales? Esto es relevante, ya que el comercio formal ha cumplido con todas las normativas emanadas desde el Ejecutivo".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, valoró la preocupación de la entidad para proteger la salud de los chilenos, pero destacó que "el camino apropiado es incentivar a que todos nos vacunemos y cumplamos con las recomendaciones de cuidado sanitario, y autocuidado, que los empleadores seamos estrictos en el cumplimiento de los protocolos para resguardar la salud de los colaboradores, como se ha demostrado durante la pandemia".

Construcción y minería

Desde los sectores productivos que pueden funcionar en cuarentena también emitieron declaraciones. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, sostuvo que la propuesta de Colmed "no considera las particularidades de sectores como el minero, donde los protocolos y las medidas sanitarias minimizan las posibilidades de contagio".



"Aquí, sin duda que la salud de las personas está en primer lugar, pero hay otras consideraciones que es necesario tener a la vista para adoptar una medida tan drástica como paralizar las actividades productivas después de más de un año del inicio de la pandemia", apuntó.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) señaló que "como gremio, activamos un sistema de gestión sanitaria, que nos ha permitido resguardar la salud de nuestros trabajadores, logrando bajas tasas de contagio -un décimo de la media nacional- lo que nos ha llevado a recuperar miles de empleos respondiendo así a las principales necesidades de las familias chilenas".

"Cualquier nueva propuesta para combatir la pandemia debe considerar esta experiencia y, por lo mismo, sugerir perfeccionamientos, pero no retrocesos, ya que con ello solo aumentaría la incertidumbre que está provocando la crisis sanitaria y económica que afecta al país", concluyó.