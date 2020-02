Actualidad

Historia de un exhorto: las gestiones de Juan Bilbao para que Alejandro Weinstein declare en EEUU

El año pasado, el ex director de CFR Farmacéutica, Juan Bilbao, pidió a la Justicia de Estados Unidos que el excontrolador de la empresa, Alejandro Weinstein, declare en ese país sobre la multa de US$ 3,2 millones que en 2015 le aplicó la SVS (hoy CMF) por uso de información privilegiada. A fines de diciembre, el Departamento de Estado devolvió la solicitud porque venía mal planteada. El abogado de Bilbao pidió insistir en la petición o, si no, citar a las partes a oír sentencia.