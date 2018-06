“Hoy la clave es dar buen servicio a un precio razonable”

Actualidad

Uno de los principios de esta debutante oficina legal es mantener un contacto directo con los clientes sin la presión de una numerosa estructura.

Tras 17 años en Jara del Fávero, Julio Lavín decidió en septiembre pasado emprender su propio camino en un momento clave de su vida. “Tenía dos opciones; o me encaminaba al retiro o seguía adelante haciendo cosas en forma independiente y la verdad es que yo tengo para un buen rato más, me encanta lo que hago y tengo una especialidad muy atractiva”, cuenta.

Así es como este profesional con más de 30 años de experiencia en el mundo legal-ambiental junto a tres de sus hijos; Rodrigo, Gonzalo y Arturo, además de su sobrino Andrés del Fávero y Pedro Ortúzar decidieron armar una oficina jurídica pero con un modelo menos usual, donde no solo cabían abogados, sino también especialistas en otras disciplinas complementarias.

De esta forma se sumaron al proyecto el contador auditor y consultor tributario, Fernando Maldonado, quien en 2017 ya se había asociado con Rodrigo Lavín para crear una firma de asesoría integral en temas tributarios y, por otra parte, establecieron alianzas estratégicas con dos equipos expertos en consultoría ambiental: Del Fávero Meneses y Futuro Sustentable, que operan en las mismas dependencias, al igual que la oficina especializada en resolución de conflictos liderada por Diego Abogabir y Nicolás Miranda, con quienes Lavin & Consultores también tienen una alianza estratégica.

Pero en estos pocos meses de funcionamiento, el equipo de Lavín se ha ido reforzando. Se integraron al proyecto otros dos socios especialistas en temas de recursos naturales: Roberto Sepúlveda y Ernesto Correa, hasta ese entonces, asociados al estudio Carvallo, Bizarri & García.

¿Cuánto más piensan crecer?, Julio Lavín es enfático en esto. “Uno de los principios fundamentales de la oficina es que los servicios los prestamos directamente los socios, eso nos diferencia de otras oficinas…”.

Agrega que la idea del estudio no es ser más grande en número de abogados, sino entregar la mejor asesoría. “Después cuando vienen las vacas flacas mantener una mega oficina se vuelve complicado, en cambio una estructura como la nuestra te hace mucho más competitivo y hoy lo que vemos es una competencia por dar un buen servicio a un precio razonable y creo, en ese sentido, que nos posicionamos mejor que el resto”, enfatiza.

Lavín cuenta que crecer por crecer muchas veces genera una presión por las horas de facturación que va alejando a los abogados del cliente. “Estar en esa dinámica no te da tiempo ni para tomarse un café con él para conversar de cómo le fue en su último viaje…en esas oficinas tienes que pasar la cuenta o sino no llegas a fin de mes…nosotros no queremos vivir eso”, concluye.