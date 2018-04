Huelga de Latam: Sindicato dice que no habrán descuelgues

Actualidad

Mañana se cumplen 15 días desde el inicio de la huelga.

Luego de dos semanas en huelga, las posturas de Latam y del Sindicato de Tripulantes de Cabina LAN Express aún no encuentran un punto de acuerdo.

Ahora, ambas partes están atentas al llamado descuelgue, que los trabajadores pueden hacer efectivo a los 15 días de paralización, es decir, a contar de mañana.

"Creemos que la gran apuesta de la empresa es buscar el descuelgue", señaló hoy el tesorero del sindicato, Javier Brinzo, en una conferencia de prensa,.

"Esta sala está llena, están todos los trabajadores acá. Apostamos a que no va a existir el descuelgue y la huelga va a seguir indefinida hasta que la empresa se digne a sentarse con nosotros", agregó.

La agrupación sindical acusó a la aerolínea de negarse a participar en nuevas reuniones.

"Hoy fueron invitados por nosotros como directiva y su negativa ha sido permanente", señaló Silka Seitz, presidenta del sindicato.

"La invitación es a que nos sentemos a conversar, ya se han hecho varias invitaciones y la empresa es la que no ha querido retomar el diálogo", agregó.

Ayer estaba programado que ambas partes retomaran las negociaciones tras ser citados por los mediadores de la Dirección del Trabajo. Sin embargo, la empresa no acudió, aunque acusó recibo del petitorio que el sindicato entregó al organismo, no sin antes señalar que el documento incorporaba "nuevas demandas que no existían anteriormente", hecho que fue refutado hoy por los trabajadores.

"Han dicho cosas que no son correctas ni verdaderas como que hemos cambiado nuestro petitorio, no es así", puntualizó Seitz.

"La única opción que queda para poder llegar a buen puerto es que nos sentemos a conversar", añadió.