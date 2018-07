Iansa ratifica que mañana tomará decisión clave sobre cierre de planta en Linares

Actualidad

Ejecutivos de la azucarera se reunieron esta tarde con el ministro de Agricultura, Antonio Walker.

Por poco más de una hora se reunió el ministro de Agricultura, Antonio Walker, con el gerente comercial de Iansa, Raimundo Díaz, y el presidente de su Directorio, Joaquín Noguera, para conversar sobre el posible cierre de la planta de Linares, lo que -de concretarse- dejaría sin trabajo a alrededor de 4 mil personas.

Según contó Díaz tras la cita, la empresa aún no ha tomado una decisión sobre el futuro de la central en cuestión y que la determinación definitiva se tomará en la reunión de directorio de mañana a las 10:30 am, y se espera que la resolución se conozca cerca del mediodía.

​El gerente comercial de la azucarera relató que al igual que ellos, el secretario de Estado se mostró preocupado por la situación y planteó cómo el ministerio podría ayudar a Iansa,​ entre cuyas opciones mencionó nuevamente analizar cambios al impuesto verde, aunque Díaz negó que este gravamen "fuera importante al momento de la decisión si la planta de Linares continúa o no".

Sobre este punto, el ejecutivo explicó que "Iansa ha vivido hace mucho tiempo, hace unos dos años, una situación comercial muy compleja, y esto tiene que ver básicamente con los bajos precios internacionales que tiene el azúcar. Chile es una economía abierta, los precios en Chile están directamente relacionados con los precios internacionales, llevamos al menos dos años con situación de precios internacionales muy bajos y el azúcar también se tranza en la bolsa de futuro, por lo tanto uno hoy día puede proyectar cuáles son los precios futuros de la venta de azúcar, y esos precios futuros hoy indican que son bastante similares a los actuales".

En esa misma línea, Díaz remarcó que "el principal problema que tiene el negocio azucarero hoy en Chile tiene que ver con los precios internacionales, el consumo también afecta, pero la disminución que ha habido en el consumo que comenzó hace unos cinco años atrás no es lo más relevante".

Por ahora, Díaz informó que para el 2019 la planta de Linares no recibirá remolacha, y que esto se sabe hace 6 meses y se comentó a los agricultores en marzo, y eso se debe a "eficiencias logísticas y operacionales", y que las materias primeras destinadas para esa zona se procesarán en la zona de San Carlos.

Por su parte, el ministro Walker comentó que ofrecieron "toda nuestra ayuda para poder colaborar especialmente con los productores de remolacha del Maule sur, que son los que tendrían que viajar a la planta de San Carlos".

El secretario de Estado recalcó lo antes mencionado por Díaz y que serían las pocas ventajas comparativas de la central respecto a las otras dos plantas de Iansa, y que prefieren que "este negocio se sostenga en el tiempo, y para eso deben parar de tener rentabilidades negativas y para esto ven con mayor proyección el mantener el cultivo de la remolacha en dos plantas, San Carlos y Los Angeles".

La situación, según le relataron al titular de Agricultura, hace que Iansa tenga una rentabilidad negativa, el año pasado de US$ 7 millones. "Nosotros como gobierno, no podemos obligarlos a seguir perdiendo plata", comentó Walker para enfatizar que "aquí no tiene nada que ver el decreto del Ministerio de Hacienda respecto de los aranceles de la remolacha" y que "hay una ley del año 2003 que regula los aranceles de la remolacha y lo que Hacienda todos los meses es que emite un decreto para hacer ver cuál es la fórmula de cálculo de los aranceles, y el de la remolacha no ha variado un centavo en los últimos siete años".