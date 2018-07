Juan Eduardo Errázuriz: “Una rebaja de impuestos significa mayor actividad”

Actualidad

Se mostró optimista frente a las expectativas para Chile. “Vamos a seguir avanzando y con buen crecimiento”, dijo.

En medio de la cumbre de la Alianza del Pacífico que reúne a los empresarios de México, Perú, Colombia y Chile, el presidente ejecutivo de Sigdo Koppers, Juan Eduardo Errázuriz, conversó con DF respecto de los desafíos frente al proteccionismo en EE.UU., cómo dinamizar el comercio y la etapa final de los ajustes a la reforma tributaria que prepara el gobierno.

-¿Qué le parece el nuevo impulso que se quiere dar a la Alianza del Pacífico?

-Se ha avanzado muchísimo en lo que es degradación de aranceles, pero la etapa que viene es mucho más difícil, porque no sólo aquí hay que desgravar los productos más sensibles en forma rápida y no esperar al año 2030, sino que hay todo un problema de regulaciones, de homologarlas; y de todo tipo, especialmente tributarias, lo que va a requerir un esfuerzo enorme. Eso no es fácil, en cada uno de los países son muy sensibles a las políticas de este tipo.

-En el caso de Sigdo Koppers, ¿cuáles son las oportunidades de negocios en la Alianza del Pacífico?

-Nosotros estamos trabajando muy fuerte en Colombia, Perú y México; y obviamente siempre hay cosas que se pueden mejorar, siempre en los países quedan normas proteccionistas que impiden el libre comercio y hay que buscar la degradación de esas normas, creo que se puede lograr. Ese es el interés político de todos los gobiernos.

-Respecto a los nubarrones por el proteccionismo de Estados Unidos, ¿qué se puede hacer?

-Si tuviera una bola de cristal lo diría. Pero todas las trabas al comercio y libre comercio son malas noticias para el crecimiento, a nadie ayudan. No son buenas y obviamente que nosotros no podemos no preocuparnos. Hay que observar lo que sucede para que no nos afecte en nuestro desarrollo, pero también pueden presentarse oportunidades, hay que estar muy atentos.

-En Chile se prepara un ajuste a la reforma tributaria ¿Es importante no cerrar la puerta a una rebaja de impuestos a las empresas?

-Cualquier norma tributaria tiene que ver el tema fiscal. Es obvio que la recomendación de rebaja tributaria está en todo el mundo, una rebaja de impuestos significa mayor actividad, pero hay que ser muy cauteloso frente a la situación que hay, en cuanto a que se requiere una norma cíclica.

-Pero los gremios insisten en rebajar los impuestos para reinvertir.

-La verdad es que se ha hablado mucho de ello, no es bueno hacer más comentarios, este es un debate muy álgido y la gente es muy sensible. Creo que hay que dejar que los expertos se reúnan y recomienden lo mejor para el país.

-¿Qué espera de la economía de Chile que está teniendo cifras alentadoras?

-Yo soy positivo, creo que vamos a seguir avanzando y con buen crecimiento.