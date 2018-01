Juez Muñoz abre la puerta a tesis de SCA: “La coacción puede ser física, como sicológica”

Actualidad

La sueca había usado este argumento como elemento central para intentar eximirse de la multa, lo que no fue acogido.

Durante los próximos días, SCA Chile presentará ante la Corte Suprema un recurso de reclamación luego de ser multado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con más de US$ 18 millones a raíz de la colusión que por una década mantuvo con CMPC.

Dentro de sus argumentos, la hoy Essity Chile, reiterará su posición respecto a la coacción moral que habría cometido CMPC, la que finalmente fue eximida de multas. Los abogados apuntan a que la definición de coacción realizada por parte del tribunal, cuenta con un un estándar muy alto.

Ayer, el juez Sergio Muñoz le abrió una puerta a la tesis de la firma condenada, ya que al ser consultado, aseguró que “la coacción puede ser física, como sicológica, eso viene de hace mucho tiempo”. No obstante, el expresidente de la Suprema sostuvo que aún no ha revisado los informes de la causa, por lo que no profundizó en el tema.

Abogados especialistas aseguran que el estándar fijado por el TDLC es el correcto, y es considerado como una señal para defender el uso de la delación compensada como una herramienta para combatir la colusión, de lo contrario, aseguran, se abriría la puerta para que las empresas que son descubiertas, acusen coacción para eximirse de las condenas.

“Lo que hace el TDLC es mandar una señal para que no se genere un concepto de coacción muy amplio”, aseguró el ex subfiscal de la FNE, y asociado del estudio Guerrero Olivos, Jaime Barahona.

CMPC pide inadmisibilidad

En la arista de las compensaciones, CMPC realizó una solicitud ante la Corte Suprema para que declare inadmisible el recurso presentado por comunidades indígenas que acusaron que el acuerdo compensatorio con el Sernac era discriminatorio.

La papelera señaló en un escrito que a su juicio, las citadas comunidades no podrían solicitar la impugnación de la conciliación, toda vez que no tendrían la calidad de demandantes en la causa, al haberse presentado a ésta después de la declaración de admisibilidad y no en conjunto con Conadecus.

CMPC añadió que el recurso carecería de todo sustento legal, añadiendo que además esto ha significado un “innecesario retardo de la distribución de montos depositados”.

En marzo de 2017 la papelera depositó $ 97.467 millones para la compensación, fondos que están ganando intereses. La resolución de este conflicto es el único paso restante para dar luz verde a entrega de los $7.000 fijados por el Sernac.