“La asesoría de Ponce le mete ruido a un acuerdo beneficioso”

Dice que el consejo de Corfo no conoció este tipo de detalles.

En su calidad de presidente del Consejo Directivo de la Corfo, el exministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, señala que no conoció el detalle que esta semana copó la agenda: la posibilidad de que Julio Ponce fuera asesor.

Rodríguez explica que ellos se enfocaron el tema de fondo, que Ponce dejara el control de la empresa y que no fuera ejecutivo. “Nadie consideró este tema. Me sorprende que Ponce quiera ser contratado, no veo por dónde le aporte tener un sueldo. Esto sólo le mete ruido a un acuerdo que es beneficioso para el país”, dice.

Agrega que a veces en el análisis hay cierta ingenuidad, dado que “sería ridículo pensar que no puede influir en la empresa, porque sigue siendo dueño de una parte de ella, elige directores”, por lo que la asesoría cobra menos sentido.

Consultado sobre qué habrían decidido como consejo de haber sabido este detalle, dice que “no lo sé, porque es un tema menor” frente a los puntos más relevantes del contrato.