Lagarde: Es 'fundamental' que las mujeres lleguen a la cima

Una de las mujeres más influyentes del mundo está pidiendo que haya más líderes empresariales femeninas como forma de abordar la visión a corto plazo de las corporaciones.

"Traer más mujeres a los negocios. Es fundamental. Es cierto", dijo Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional, durante una mesa redonda en el New Economy Forum en Singapur, en respuesta a una pregunta sobre cómo solucionar el enfoque a corto plazo.

Más de tres cuartas partes de las principales organizaciones mundiales quieren introducir mujeres en sus cargos más altos. Aun así, en abril, las mujeres ocupaban solo una de cada cuatro posiciones a nivel de dirección o más en Asia. Esta cifra contrasta con más de una de cada tres empresas en Estados Unidos y Europa, según Catalyst, una organización sin fines de lucro que asesora a empresas sobre diversidad e inclusión.

En una participación junto con el co-fundador de KKR & Co., Henry Kravis, y el máximo responsable de Goldman Sachs Group Inc., David Solomon, Lagarde lamentó la desigualdad de género en el sector financiero: solo el 2% de las mujeres son líderes de empresas y el 20% son ejecutivas. Sus compañeros panelistas estuvieron de acuerdo con el llamado de Lagarde. Kravis dijo que las organizaciones que son más diversas a nivel ejecutivo tienen mejores resultados, mientras que Solomon dijo: "No hemos ido lo suficientemente rápido, y tenemos que ir más rápido".

El llamado de Lagarde para que haya más mujeres en el poder fue repetido por otros en la conferencia.

Cuanto más alto sea el cargo, menos discriminación, dijo Minouche Shafik, director de la London School of Economics y ex vicegobernador del Banco de Inglaterra, en otra sesión. "Es más difícil cuando se es joven y con poca experiencia, así que la respuesta es conseguir que más mujeres lleguen al poder". Menos de una tercera parte de los gobernadores y vicegobernadores de bancos centrales de todo el mundo son mujeres, y su representación en los órganos de gobierno se ha estancado en los últimos 15 años.