Lagos y crisis en Osorno: "La empresa tiene una concesión, no son dueños del agua"

El expresidente aseguró que durante su Gobierno no se privatizó el agua, exceptuando a las provincias de Santiago, Valparaíso y Concepción.

Esta mañana el expresidente de la República, Ricardo Lagos, analizó la situación vivida en Osorno, que mantiene a miles de familias sin agua potable debido a un masivo corte del servicio.

En su participación en el programa Bienvenidos de Canal 13, el exmandatario abordó la temática de la privatización del agua durante su Gobierno.

La autoridad explicó que en durante gestión esto no ocurrió salvo en tres provincias: Santiago, Valparaíso y Concepción, y que en el resto del país se implementó el modelo de concesiones. "Cuando yo fui Presidente me pareció inadecuado el sistema y establecí que lo que iba a haber era una concesión a una empresa, porque todavía el Estado era dueño de todos los fierros más los derechos de agua", explicó.

Lagos agregó sobre la decisión que "el que esté aquí en La Moneda en 30 años más vea qué se sigue haciendo con el agua, pero lo que yo voy a dar es una concesión a 30 años".

El exmandatario reforzó diciendo que "la empresa va a usar derechos de agua que no son de ella, son del Gobierno".

Sobre la situación vivida en Osorno, el ex jefe de Estado aseguró que "la empresa de Los Lagos (Essal), no sé cuánto tiempo quedará de concesión, pero es una concesión, ellos no son dueños del agua".

Ante la pregunta de la responsabilidad política de la privatización del agua, Lagos enfatizó que "no es privada, porque la empresa sigue siendo del Estado", e invitó a ver el lado positivo, explicando que "no hay ningún país de América Latina ni en general de Europa que se acerque al tratamiento de aguas servidas que tiene este país".

Por último, invitó a centrarse en el tema de fondo, que desde su perspectiva es que "el agua no es un bien libre".