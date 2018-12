Larraín Matte entra al debate por el paro portuario y asegura que empleo eventual en Chile no es precario

Actualidad

El presidente de la Sofofa comentó que las partes tienen que crear un vínculo para los procesos que vienen.

El paro de los trabajadores eventuales en el puerto de Valparaíso fue uno de los temas que se tocó en la reunión que tuvo ayer el presidente Piñera con los empresarios en la casona de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Uno de los asistentes al evento fue el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, que tiene su opinión del conflicto entre portuarios y TPS que se extiende ya por un mes.

En conversación con radio Duna, el ejecutivo indicó que en los puertos del mundo también se da la existencia de trabajadores de planta como eventuales, pero indicó que "ambos no tienen que ser precarios, no hay nada en la eventualidad que la haga ser sinónimo de precariedad, y yo creo que no lo es en Chile. Tiene más volatilidad porque depende del número de turnos y eso depende de la carga".

Sobre el conflicto tal comentó Larraín que para resolverlo hay que tener "un vínculo" entre la empresa y los trabajadores, el cual se debe profundizar para enfrentar los cambios que vienen para el mundo portuario como lo es la automatización.

"Si uno mira el futuro del mundo portuario es fundamental esta transición, que debe ser un camino de la empresa y trabajadores, añadiendo que "algunos puertos optaron por el empleo de planta, como el de San Antonio y otros como el de Valparaíso con el modelo de trabajo eventual, pero con ambos se puede lograr el objetivo".

"Probablemente en este puerto del siglo XXI el modelo de planta genera un mayor vínculo, a nivel de dirigentes sindicales por medio de negociaciones colectivas y también genera un vínculo con los trabajadores. Quizás el modelo eventual no lo logra", añadió.