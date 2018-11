Las mejores iniciativas empresariales y públicas 2018

Actualidad

En su vigésima segunda versión, los premios al "Mejor Empresario y las Empresas Más Destacadas de Chile 2018" fueron galardonadas las compañías, operaciones, entidades públicas e iniciativas públicas y privadas más destacadas del año en ocho categorías: Expansión Internacional (Bci); Fusiones y Adquisiciones e Inversiones (Scotiabank); Transformación Digital (Falabella); Iniciativa Empresarial (Codelco); Innovación y Emprendimiento (Sofía Dorta); Operación Financiera (Mallplaza); Iniciativa Pública (Ministerio de Medio Ambiente), y Alianza Público-Privada (Mesa de Trabajo por la Infancia).

Asimismo, se entregó un reconocimiento especial a los empresarios que años anteriores fueron galardornados con el premio al Empresario del Año y al Empresario Destacado, quienes recibieron la portada de Diario Financiero del día en que obtuvieron esta distinción.

Distinción especial a empresarios

En esta oportunidad, se otorgó una distinción especial a quienes han sido reconocidos como Empresario del Año y Empresario Destacado, entregándoles la portada de Diario Financiero del día que fueron merecedores de este galardón: Roberto Angelini, quien fue premiado en 2011 y 2016; Horst Paulmann (2002, 2007 y 2012); Eduardo Guilisasti (2015); José Said (1998); José Antonio Guzmán (2014); Miguel Purcell (2017), y Luis Enrique Yarur (2017). Junto con ello, se recordó a empresarios que fueron reconocidos en versiones anteriores: Juan Claro, Álvaro Saieh, Andrónico Luksic Abaroa, Anacleto Angelini, Andrés Navarro, Enrique Cueto, Gonzalo Vial, Abraham Senerman, Fernando Fischmann, Eliodoro Matte y Jorge Mackay.

Roberto Izquierdo, vicepresidente de Diario Financiero; Luis Enrique Yarur, presidente de Bci, y Eugenio Von Chrismar, gerente general de Bci.

Expansión internacional

El ganador fue Bci, por la compra de TotalBank en Miami, convirtiéndose en el tercer banco más grande de Florida, EE.UU. Los demás destacados y nominados de la categoría fueron Copec, que concreta su arribo a la gran minería del cobre con la compra del 40% de Mina Justa (Perú), del grupo Brescia; GTD, que arriba a España e ingresa a Clabe Runner Ibérica (CRI), con la que evalúa opciones de crecimiento, y Carlos Heller, quien lanzó Holding en Hollywood para exportar contenidos de MEGA.

Paula Vargas, editora jefe de Diario Financiero, y Ricardo Hepp, gerente general de Falabella Inmobiliario.

Transformación digital

Por la compra de Linio, consolidando su apuesta por el canal online, Falabella fue la empresa ganadora de la categoría, en donde fueron nominadas: Inacap, que adquiere la mayor cantidad de robots industriales para uso académico de Chile; Bci, por el lanzamiento de MACH, la primera tarjeta de crédito prepago online de descarga gratis, y la Cuenta Médica Interoperable de Fonasa, de intercambio de información en línea con red de servicios de salud y algunas clínicas privadas.

Cirilo Elton, miembro del Directorio de Diario Financiero; Francisco Sardón, CEO & Country Head de Scotiabank, y Salvador Said, director de Scotiabank.

fusiones y adquisiciones e Inversiones

Scotiabank resultó ganador de esta categoría, por la compra en Chile de BBVA en US$ 2.200 millones, con lo que duplica su participación de mercado en el país. Las otras empresas nominadas en este ámbito fueron Walmart, por la compra de Cornershop en US$ 225 millones; China Southern Grid, que se queda con el 27,8% de Transelec en US$ 1.300 millones; la estadounidense UnitedHealthcare, que toma el control de Empresas Banmédica en una operación por US$ 2.770 millones, y el proyecto de ampliación y modernización de planta Arauco (MAPA), con una inversión de US$ 2.350 millones.

Ernesto Corona, miembro del Directorio de Diario Financiero, y Álvaro Aliaga, vicepresidente de Operaciones Norte de Codelco.

Iniciativa Empresarial

El ganador en este ámbito fue Codelco, que cierra acuerdo con BMW y Nexans para certificar su cobre con sello verde.

Endowment UC, iniciativa para levantar un fondo de reserva patrimonial para posicionarse entre las mejores 100 universidades del mundo; CPC y su cruzada para que los jóvenes se suban a la nueva "revolución industrial", y BTG, que lanza el primer fondo que apuesta por acciones locales sustentables, fueron las otras iniciativas destacadas y nominadas en la categoría.

Eduardo Goycoolea, gerente comercial de Diario Financiero, y Sofía Dorta.

Innovación y Emprendimiento

Sofía Dorta, creadora de un robot con Inteligencia Artificial (IA) presentado en feria de desarrolladores en EE.UU., fue la ganadora en una categoría donde también fueron nominados la tecnología chilena de reconocimiento facial TOC, empresa que desarrolló una inédita solución basada en IA, llegando a Estonia; el primer parque energéticamente autosustentable de la U. de la Frontera, y MELA, píldora electrónica creada por la chilena María Apud Bell, que permite personalizar los probióticos y luego comerlos en un chocolate.

Mario Pavón, miembro del Directorio de Diario Financiero, y Fernando de Peña, vicepresidente ejecutivo de Mallplaza.

Operación Financiera

Mallplaza, que concretó su apertura en bolsa, batiendo récords con una recaudación de US$ 530 millones, fue la empresa ganadora en esta categoría.

Las otras empresas destacadas y nominadas fueron: AES Gener, que logró acuerdos -primero con Strabag y luego con los bancos- para sacar adelante Alto Maipo, permitiendo viabilizar la construcción del proyecto; Bci, que compró el negocio financiero de Walmart y aumentó su capital en US$ 500 millones, y SMU, que recaudó US$ 150 millones en su colocación en bolsa.

Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente, y Luis Grez, miembro del Directorio de Diario Financiero.

Iniciativa pública

El Ministerio del Medio Ambiente fue la entidad ganadora, por sacar adelante la ley que elimina las bolsas plásticas del comercio. En la categoría también estuvieron nominadas la Municipalidad de Las Condes, por su proyecto de vivienda con integración social en la rotonda Atenas; Metro, que inaugura la Línea 6 y se apronta a terminar la línea 3, y la Ley de Inclusión Laboral, que comenzó a regir en abril.

Hernán Larraín, ministro de Justicia; Carol Bown, subsecretaria de la Niñez, y Paula Urenda, gerenta general de Grupo DF.

Alianza Pública-Privada

La Mesa de Trabajo por la Infancia, que generó 94 propuestas en las que trabajaron más de 30 organizaciones, fue la iniciativa ganadora en este ámbito. Junto con ella, fueron nominadas en esta categoría: las viñas del Valle del Maipo, que impulsan una marca sectorial para fortalecer el enoturismo; el Banco Central y su plan estratégico 2018-2022 para modernizar su gestión, y 3xi Araucanía, encuentros de diálogo, organizados por la corporación privada 3xi, y en donde participaron una serie de organizaciones del país.