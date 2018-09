Las nuevas destrezas de las gerencias legales de las empresas en Chile

Actualidad

Formar equipos multidisciplinarios y con visión estratégica, más allá de la ley, es cada vez más necesario.

Los equipos legales de las mayores compañías del país se están adaptando a los nuevos tiempos, en un momento de cambios de distinto tipo.

Relaciones con la comunidad y temas medioambientales, entre otros, han transformado las necesidades internas de las empresas para relacionarse con el entorno.

Conocimientos en temas de sostenibilidad, capacidad de trabajo multidisciplinario y mirada estratégica es lo que se busca hoy.

Nicolai Bakovic, consejero jurídico de Codelco, señaló en el marco de la ceremonia de la GC PowerList Chile, que eligió a las gerencias legales más influyentes e innovadoras del país, que “está cambiando la mirada de cuál es el rol que debe cumplir el fiscal dentro de las administraciones”.

“Hoy día, la verdad es que sugerir lo que dice la ley es bastante simple, pero cómo eso sirve de insumo para la toma de decisiones es lo complejo”, explica.

Para el profesional, el rol de los abogados tiene que ver “no solo con ser un asesor estratégico, sino con formar parte de la toma de decisiones y que éstas sean sostenibles en el largo plazo”.

Para Felipe Simonsohn, director de regulación y asuntos corporativos de WOM, el desafío para los equipos legales “está en salir de esa cáscara de lo legal, lo jurídico, y meterse en otros ámbitos”.

“Lo que hay que tener en cuenta es entender qué necesita la compañía para saber cómo poder apoyar la gestión para que esta sea sostenible”, añade Anastassia Fagettiel equipo jurídico de L’Oréal.

Bakovic agrega otro aspecto a la discusión: el trasfondo ético. “Hoy día, al abogado no solo se le pide que opine respecto de su disciplina, sino que también del sentido común, del deber ser, de lo que es justo y lo que no, lo que es estratégico y lo que no”, explica.

En esto coincide Nicolás Cabello, fiscal corporativo de UnitedHealthcare, norteamericana que hoy es controladora de Banmédica.

“El desafío del área no es solo tener un buen conocimiento de la normativa, sino también tener un contenido ético en la toma de decisiones, que permita potenciar a la compañía como una entidad sustentable, con una reputación correcta, que hace las cosas bien y que se preocupa por la gente a la que sirve”, dice.

Carmen Román, gerenta corporativa de Asuntos Legales de Walmart Chile, dice que “la mirada legal es muy importante, pero también lo es la mirada estratégica, es decir, agregar valor social y medioambiental”.

“Por sobre todas las materias, siempre está el punto de vista estratégico y que tiene que ver con el conocimiento de la compañía en que se está trabajando, saber cuáles son los riesgos y cómo los vas a manejar, cómo los vas a mitigar día a día”, dice Román al explicar que, a su juicio, hoy los departamentos legales de las empresas son realmente multidisciplinarios.

El consejero de Codelco agrega que “las soluciones que solo consideran el evento jurídico terminan usualmente en un desastre, por lo que si tú no le sumas otros factores a la toma de decisión, ésta no va a ser óptima y no va a ser sostenible en el largo plazo”.

“Al final del día, es tratar de ver cómo todos en conjunto, el negocio en su totalidad, llega a este fin común que es para la empresa”, finaliza Fagetti.