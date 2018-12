Las tendencias que marcarán los negocios el próximo año

Actualidad

Se acerca un nuevo fin de año y es momento para que las empresas realicen los respectivos balances y proyecciones de un 2018 que se caracterizó por la entrada de nuevas tecnologías y de grandes cambios sociales.

Se acerca un nuevo fin de año y es momento para que las empresas realicen los respectivos balances y proyecciones de un 2018 que se caracterizó por la entrada de nuevas tecnologías y de grandes cambios sociales, aristas que sin duda deben ser tomadas en cuenta en materia de negocios para el futuro. Ante este panorama, las consultoras Accenture y Fjord analizaron las siete tendencias que marcarán los negocios a nivel mundial en 2019, las cuales profundizan en los aspectos que las compañías debiesen tener presente durante el próximo año. Preocupación por el medio ambiente, inclusión de temas sociales en las propuestas de negocio, movilidad urbana y la fuerte entrada de la digitalización son tan solo algunas de las categorías que la publicación examina, y que, expertos llaman a las empresas nacionales a tener en cuenta para el año que viene: "Se trata de crear productos y servicios que mejoren la sociedad y la forma en que las personas viven y trabajan", aseguran Miguel Pochat y Gabriela Álvarez, ejecutivos de Accenture quienes desmenuzan el informe para Diario Financiero.

El cliente no quiere tantas vueltas

En un mundo donde la digitalización se ha apoderado de los consumidores, son diversos los productos que hoy se encuentran al alcance de sus manos. Es por esto que el estudio llama a enfocarse en el diseño de productos o servicios que prioricen el valor que generen a largo plazo, antes que el tiempo de uso, como lo que ocurre con Cornershop o Uber. Junto con esto, el informe asegura que las personas valorarán cualquier propuesta que las ayude a mejorar su vida diaria. "En Chile hemos visto un boom exponencial de las tecnologías emergentes, a las cuales, en una gran parte de las empresas, no se les ha dado el desarrollo correcto para sacar su máximo potencial. Las personas buscan hoy servicios y productos personalizados, no recibir ofertas que no tienen relación con sus necesidades", afirma Miguel Pochat, Director Ejecutivo de Retail y Consumo Masivo de Accenture.

A preocuparse por el entorno

Temáticas como la sostenibilidad, el cambio climático y el impacto medioambiental que generan las empresas, han tenido repercusión en la valoración que el consumidor le da a las compañías durante los últimos años. Es por esto que el estudio llama a generar una "economía circular", que habla sobre el cuidado de los recursos naturales, incorporando elementos como la reutilización o el reciclaje. Para Miguel Pochat, este es un tema relevante a nivel mundial, y que poco a poco se ha ido trasladando a Chile: "Este tópico tiene cada vez más importancia para los directorios de las empresas nacionales. Y la reutilización la estamos viendo cada vez más en la realidad nacional. Muestra de esto es la revolución reciente que hemos visto contra las bolsas plásticas y el desarrollo de bolsas reutilizables en retail".

Ojo con la información privada

Hoy la información personal de los consumidores se encuentra muy expuesta, en especial en las redes sociales. Además, muchas veces para acceder a distintos tipos de servicios, las personas deben entregar sus datos a cambio de productos o beneficios. Ante esto, se insta a las organizaciones a transparentar de manera clara qué es lo que el cliente recibirá a cambio de esta entrega de información, generando confianza entre ambas partes y mejorando la calidad de los datos compartidos. Para Gabriela Álvarez, directora ejecutiva de Telecomunicaciones y Medios de Accenture Chile, "un ejemplo de esto es la industria de medios, donde los consumidores esperan recibir contenidos personalizados. Gracias a la alta inversión de la industria de medios en contenido premium, la audiencia puede hoy elegir entre una abundancia de programación de alta calidad. Pero, los consumidores quieren sugerencias de acuerdo con sus preferencias y gustos exactos", aclara.

La ciudad es parte de mí

Trabajar con el sector público, en especial a la hora de la implementación de servicios digitales, es otro de los puntos a tener en cuenta. El estudio es enfático al señalar que debe existir una mancomunión entre el sector público y privado en cuanto al transporte de pasajeros y a la entrega de productos, lo que debiese influir en una mejor regulación del transporte urbano acorde a los tiempos. Ante esto, desde Accenture aseguran que el 5G cumplirá un rol fundamental, debido a que el desarrollo y adopción de tecnología inalámbrica de la próxima generación y la infraestructura de soporte, aumentará el crecimiento económico y la creación de empleos en los próximos años. "Estas iniciativas están justamente relacionadas con la economía circular, ya que se dará paso a servicios compartidos como por ejemplo lo que hacen Mobike y Lime. Además, se deberán desarrollar sistemas inteligentes de tránsito, apps móviles de tráfico de tiempo real, entre otros" aclara la ejecutiva.

Atención a los movimientos culturales

Sin lugar a dudas, el 2018 se caracterizó por la aparición de distintos movimientos sociales que han cambiado la mentalidad de los consumidores al momento de elegir un servicio o producto. Hoy estas temáticas afectan la toma de decisión de los clientes, por lo que las empresas deben ir evolucionando con estos cambios culturales. La publicación hace énfasis en que ahora nos encontramos en un mundo "post consumo demográfico" donde los estilos de vida y las mentalidades de las personas han adquirido mayor importancia. Ante esto, la diversificación debe ser tomada en cuenta, y debe ir de la mano con una actualización constante por parte de las organizaciones. "Se debe dejar de calificar a las personas en tipos y comenzar a adoptar una mentalidad consciente. Los patrones de consumo ya no se definen por segmentos tradicionales demográficos como edad, género, locación, ingreso o estatus familiar", recalca Álvarez.

¿Tiendas físicas y virtuales?

La aparición del e-commerce ha generado que las tiendas físicas poco a poco hayan empezado a quedar atrás. Esto se ha visto mayormente reflejado en las empresas de retail, donde se ha bajado de manera considerable el número de vendedores y de espacios físicos. Sin embargo, desde Accenture aseguran que se tienen que complementar estos dos formatos, realzando las características de estos espacios, de manera que interactúen de manera positiva, algo similar a lo que hoy está haciendo Amazon: "La tienda física se ha convertido en un centro de "experiencia" de los consumidores. De esa forma, los retailers deben pensar que en la tienda no sólo deben ofrecer sus productos y servicios, sino que entregar una experiencia digital completa a los clientes a través de modelos de negocio innovadores. En la tienda las personas pueden interactuar con los productos, a través de las nuevas tecnologías", recalca Pochat.

Irrumpe la inteligencia artificial

La aparición de nuevas tecnologías es otra de las tendencias a tener en cuenta durante el 2019. La atención, según los expertos de la consultora, debe estar puesta en la entrada de la Inteligencia Artificial. El impulso de la I.A. como colaborador del talento humano es una de las características que ésta podría entregar en el futuro. "La Inteligencia Artificial ya no es un conjunto de sistemas que se programan, sino sistemas que aprenden. De esa forma, las empresas deben entrenar la I.A. para que alcance la suficiente madurez para ser un complemento de las personas". De acuerdo con un estudio reciente de Accenture, 89% de los directivos chilenos cree que en los próximos dos años las I.A. trabajarán junto a los humanos como un colaborador, asistente o asesor de confianza. Otros avances como la Realidad Extendida se deben tener en cuenta para generar una digitalización empresarial acorde a los adelantos tecnológicos.