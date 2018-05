Leonidas Vial: “Lo que hizo la SVS conmigo ha sido una injusticia”

Actualidad

"Ha sido una situación muy dura para mí y mi familia, con costos importantes", afirmó el empresario.

Tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional, que rebajó su multa por el caso Cascadas, Leonidas Vial habló con DF desde Estados Unidos.

"Estoy muy tranquilo y contento con este fallo. Ha sido una situación muy dura para mí y mi familia, con costos importantes, pero gracias a Dios tengo una potente familia que está detrás de mí en las buenas y en las malas, y eso me ha ayudado un montón para dar esta pelea", sostuvo el empresario.

"Hemos ganado todos los juicios que se han visto y eso demuestra que lo que hizo la SVS conmigo ha sido una injusticia tremenda y una desproporcionalidad increíble. Jamás en mi vida he realizado una operación irregular", añadió. Recordó que lleva más de 40 años vinculado al mercado accionario a través de LarrainVial y, por otro lado, en su rol que ha tenido como director de la bolsa. "Nunca he tenido una sanción", dijo.

Y añadió: "También me da tranquilidad el que la gente que me conoce me ha entregado todo su apoyo porque saben que hacemos las cosas bien. LarrainVial es un player importante porque le da un servicio muy importante a sus clientes, en donde las cosas siempre se hacen buscando el mayor benefico de los clientes. Eso es una muestra de apoyo y confianza y por eso tenemos el apoyo que es magnífico".