Los estudios chilenos que lideran las fusiones y adquisiciones a junio de este año

A nivel país, las firmas Carey, Claro & Cia., Garrigues Chile, Cariola Díez Pérez Cotapos y PPU se posicionaron en los primeros cinco puestos de la lista.

Luego de un activo 2017 en materia de fusiones y adquisiciones, este año el negocio de M&A sigue viento en popa para los estudios jurídicos locales y, según dicen en la industria, viene un período aún más intenso en este tipo de transacciones.

De acuerdo al ranking de M&A a nivel regional que elabora Transactional Track Record (TTR), en lo que va de 2018 los estudios locales que llevan la delantera como asesores legales de las grandes operaciones de fusión son Carey (US$ 4.321,4 millones), Claro & Cia.

(US$ 4.095 millones), Garrigues Chile (US$ 447,8 millones), Cariola Díez Pérez Cotapos (US$ 445,2 millones) y PPU (US$ 444,1 millones) en el top 5 en cuanto a monto de las transacciones.

Tras ellos, se ubicaron Barros & Errázuriz (US$ 307,4 millones), Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados (US$ 287,7 millones), Portaluppi, Guzmán & Bezanilla Abogados (US$ 261,5 millones), Larraín Rencoret Lackinton & Urzúa Abogados (US$229,7 millones) y Alcaino Abogados (US$ 162,5 millones).

Pero el análisis de TTR también incluye un ranking de las oficinas legales en relación al número de transacciones realizadas durante los seis primeros meses de este año.

En el país, entre las oficinas legales que encabezaron este listado se ubicaron Carey (8), PPU (8), DLA Piper Chile (5), Morales & Besa (5), Claro & Cia. (4), Garrigues Chile (4), Barros & Errázuriz (4), Albagli Zaliasnik (4), Bidll Mir & Álvarez Jana Abogados (3) y Guerrero Olivos (3).

Durante este segundo trimestre, el mercado del M&A ha concretado 58 operaciones y 30 de ellas -de importe no confidencial- han movilizado US$ 5.838 millones, cifra que se vio incrementada 190% en relación a igual período del año pasado.

A su vez, si se considera el período de enero a junio, en total se han concretado 96 operaciones, de las cuales 45 suman US$ 6.937 millones. De esta forma, el importe se vio incrementado 120% en relación al monto registrado en 2017.

A nivel sectorial, ocupa el primer lugar el área Financiera y de Seguros, seguida por Internet, Distribución y Retail, y finalmente, Minería.

Entre las operaciones realizadas durante el segundo semestre, TTR destacó la de AES Gener, que concretó la venta de Eléctrica Santiago por US$ 300 millones.