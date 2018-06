Los tuits cruzados entre Eduardo Bitran y el director de La Tercera por el caso SQM y el regreso de Ponce

El regreso de los hermanos Ponce Lerou a SQM como directores estratégicos sigue generando revuelo.

Ahora la controversia explotó en Twitter y tiene como protagonista excluyente al expresidente ejecutivo de la Corfo, Eduardo Bitran, quien se enfrentó en duros términos con el director de La Tercera, Juan Pablo Larraín.

Revise aquí las declaraciones cruzadas:

El título es una interpretación periodística totalmente razonable. Me temo que el único que tergiversa, confunde y miente eres tú @EduardoBitran Te sugiero que bajes las revoluciones y dejes de encandilarte con las luces. https://t.co/qIqS8vXD7G

En ninguna parte del texto se menciona complot. Este es un escrito de abogados muy serios, los mejores de la Plaza en libre competencia. No fue una declaración mía. No tienen derecho a titular confundiendo de esa forma. Tratando de insinuar que Yo hablo de complot Chino. Córtenla https://t.co/e9bcX5DD23

Revisa tus declaraciones contra la inversión china... lo has dicho en @latercera @RadioDuna y otros medios. Te has convertido en el rey de la voltereta y buscas confundir a la opinión pública. Insisto: pon off por un rato y sumérgete https://t.co/s9JaMJV0gN