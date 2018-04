Luksic no descarta nuevo aumento de capital en Canal13

Actualidad

"Lo que está pasando en Canal 13 nos causa una profunda tristeza", dijo.

Canal 13 pasa por sus peores momentos luego de sufrir las mayores pérdidas de su historia en 2017, obligando a sus ejecutivos a una profunda reestructuración que se ha traducido en masivos despidos.

En el marco de la junta de accionistas de Quiñenco, el controlador de la estación, Andrónico Luksic, dejó abierta la posibilidad de realizar un nuevo aumento de capital.

"Si es necesario, lo tendremos que hacer llegado el momento", afirmó.

"Los empresarios estamos acostumbrados a crear puestos de trabajo, no al revés. Por lo tanto, hoy día lo que está pasando en Canal 13 nos causa una profunda tristeza, pero por otro lado estoy cierto que si no hacemos estos cambios, si no hacemos estas externalizaciones, es muy difícil para el canal poder tener una continuidad en el largo plazo y seguir siendo un medio de comunicación importante", dijo.

Agregó que daba un apoyo total a la administración que está realizando este proceso.