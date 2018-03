Marcela Cubillos: "Progreso económico, desarrollo y protección de medio ambiente son caras de una misma moneda"

Actualidad

Futura ministra del Medio Ambiente se reunió hoy con el ministro de la cartera, Marcelo Mena, enfatizando que uno de los desafíos será fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Destacando que cada gobierno que llega "no parte de cero", la próxima ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, se reunió con el actual titular de la cartera, Marcelo Mena. Tras la cita, dijo estar convencida que la protección del medio ambiente tiene que ser una política de Estado y que se debe avanzar en protección del medio ambiente desde la lógica de unión y no de conflicto.

"Creemos que esas categorías de conflicto entre desarrollo y protección del medio ambiente son una lógica del pasado. El medio ambiente se protege en una lógica de desarrollo y de plena conciencia. Progreso económico, desarrollo y protección de medio ambiente son caras de una misma moneda que tienen que avanzar en una lógica de unión. El propio medioambiente no se protege en una lógica de conflicto. Eso tiene que ser una tónica de nuestra gestión", enfatizó.

Aunque aclaró de entrada que no hablaría de proyectos específicos en esta ocasión, al ser consultada posteriormente sobre cómo ven el proyecto Dominga en cuanto al equilibrio entre desarrollo y protección medioambiental, se limitó a comentar: "Hay una causa judicial pendiente. Nosotros somos respetuosos de esa institucionalidad. El que no adelante opinión no quiere decir que no se tenga opinión sino que simplemente que se da en las instancias que corresponden y en un Estado de Derecho es en los tribunales de justicia".

Entre los principales desafíos que tendrá la cartera para los próximos años está fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), aprobar la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas e implementar la ley REP de Reciclaje. Al respecto, Cubillos sostuvo que hay desafíos de modernización institucional relevantes en relación a la evaluación de impacto ambiental. "Obviamente que hay temas pendientes, ya son muchos años de vigencia, y todo lo que se puede hacer por mejorar su gestión y modernizar es una de las tareas que el Presidente nos ha pedido. Lo mismo en las otras áreas de trabajo medioambiental", explicó.

La abogada agregó que los compromisos que el mandatario electo ha fijado son variados en distintas áreas. Por ejemplo, sacar adelante el Servicio de Biodiversidad -que es la institución que queda pendiente de la institucionalidad ambiental-, además todo lo que se pueda hacer en mejoras de gestión y de acuerdos en materia de evaluación de impacto ambiental.

"Como hemos dicho, quizás hay consensos técnicos y llegó la hora de transformar esos consensos técnicos en consensos políticos para avanzar", dijo, agregando que también está la mirada puesta en materia de cambio climático.