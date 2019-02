Matriz de Google preocupa al mercado por mayores gastos operativos

Actualidad

Acciones de la firma cayeron más de 3% en operaciones fuera de rueda.

Alphabet, matriz de Google, reportó ayer resultados mixtos para el cuarto trimestre de 2018, llevando sus acciones a caer más de 3% en operaciones fuera de rueda.

Mientras que los ingresos y las ganancias de la firma superaron las expectativas de Wall Street, el aumento considerable de los gastos -a partir de nuevos centro de datos- y menores ganancias operativas (de 21% frente al 24% del año anterior) despertó la preocupación de los inversionistas.

No obstante, una mayor participación de anunciantes en el motor de búsqueda de Google y en los servicios de YouTube durante Navidad permitieron al gigante tecnológico estadounidense superar las estimaciones de ingresos y ganancias.

La firma reportó utilidades por US$ 8.950 millones o US$ 12,77 por acción, mientras que los analistas esperaban US$ 10,87 por título según Refinitiv. Por su parte, los ingresos subieron 21,5% hasta los US$ 39.280 millones frente a los en US$ 38.930 millones esperados.

Presión publicitaria

En el negocio de publicidad, las ventas subieron un 20% desde el cuarto trimestre del año pasado, a US$ 32.600 millones, la misma tasa de crecimiento que los tres meses previos.

Los costos de adquisición de tráfico (TAC, su sigla en inglés) -que son las tarifas que Google paga a compañías por ser el motor de búsqueda predeterminado-, se ubicaron en US$ 7.440 millones, frente a los US$ 6.580 millones entre julio y septiembre.

El TAC como porcentaje de los ingresos por publicidad llegó al 23%, coincidiendo con las estimaciones de los analistas y cayendo justo en línea con los trimestres anteriores.

Google, propiedad de Alphabet, enfrenta una nueva presión en la publicidad digital debido a la creciente presencia de Amazon en el mercado, al mismo tiempo que aumentan los costos de hacer negocios.

El precio por “clic” en las propiedades, que mide la cantidad que Alphabet cobra a los anunciantes, cayó un 29% respecto al año pasado y un 9% respecto al trimestre anterior.

En tanto, la firma continúa creciendo en su segmento de “Otros ingresos”, que incluye su negocio en la nube y las ventas de hardware.

La división representó US$ 6.490 millones entre octubre y diciembre, superando por poco las estimaciones de Wall Street de US$ 6.430 millones. Ello implica un alza de 31% interanual.

La categoría de “Otras apuestas”, que aloja a otras firmas dentro de la misma compañía como la empresa de salud Verily y la nueva empresa autogestionada Waymo, se mantuvo un poco por debajo de las estimaciones de ingresos de US$ 154 millones. Wall Street había previsto US$ 187,4 millones, según StreetAccount.