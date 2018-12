Melón invertirá US$ 45 millones en nueva planta en Punta Arenas

Actualidad

La cementera Melón informó que la última semana de diciembre presentará la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto de planta de molienda en Punta Arenas. A través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el gerente general de la firma, Jorge Eugenin (en la foto), indicó que se ejecutará en dos fases, cada una de 250 mil toneladas. Mientras, la inversión de la iniciativa alcanzará los US$ 45 millones: “La inversión estimada para la primera fase es de US$ 30 millones y para la segunda fase de US$ 15 millones”, precisó a la CMF. La planta se ubicará en un predio de cuatro hectáreas ubicado en un sector industrial en el kilómetro 8,5 de la ruta 9 Norte de la ciudad de Punta Arenas y estaría en operación en mayo de 2020. Se estima que en régimen generará entre 5% y 10% del Ebitda de la sociedad.